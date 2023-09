A los 30 minutos del primer tiempo, Enzo Fernández logró abrir el marcador con la zurda, tras una gran jugada de Rodrigo De Paul por la banda derecha y un preciso centro de Ángel Di María.

Tan solo cinco minutos más tarde, el defensor boliviano Roberto Fernández se fue expulsado por darle un duro panchazo a Cristian Romero. Fue clave la intervención del Var, para que el árbitro Ostojich le mostrara la segunda tarjeta amarilla.

Publicidad

Finalmente, a los 41 minutos, Nicolás Tagliafico anotó de cabeza el 2 a 0 parcial ante Bolivia.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

El partido entre Argentina y Bolivia se juega desde las 17 horas en el estadio Hernando Siles, ubicado a 3.650 metros de altura sobre el nivel del mar, con arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich.

La televisación está a cargo de TV Pública y TyC Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO

Messi, ni siquiera al banco en La Paz

Lionel Messi no jugará de entrada y tampoco irá al banco de suplentes. Es decir, no estará disponible para jugar, finalmente, ante Bolivia. La presencia del 10 ya estaba seriamente complicada por razones lógicas.

Publicidad

Lleva cuatro días casi sin entrenarse, lo que implica un riesgo para cualquier jugador. Solo hizo movimientos de recuperación livianos el viernes, sábado y domingo. Y sin actividad en la cancha de The Strongest, el lunes. Que no se pusiera ni siquiera los botines en La Paz, hizo ver que realmente la duda era más grande de la esperada, y finalmente, se supo que no irá de entrada y tampoco al banco.

Así forma Argentina

El historial de Argentina-Bolivia

El historial entre la Argentina y Bolivia indica que se enfrentaron 41 veces, con 29 triunfos de la "albiceleste", 5 empates y 7 triunfos de Bolivia.