EE.UU vive un boom de nuevos católicos que desconcierta a la Iglesia

Un inesperado aumento de personas que se convierten al catolicismo está llamando la atención en Estados Unidos. Decenas de diócesis del país reportan un notable crecimiento de nuevos fieles, aunque ni siquiera los propios líderes de la Iglesia tienen claro qué está provocando este fenómeno, según informó The New York Times.

Las cifras de conversión registradas son significativamente más altas que en años anteriores, justo cuando se desarrolla la Semana Santa, período en que los nuevos creyentes son recibidos oficialmente en la Iglesia a través de sacramentos como el bautismo, la confirmación y la eucaristía.

Cifras récord en diversas diócesis

Los datos recolectados por el medio estadounidense muestran incrementos notables en distintas regiones del país:

Arquidiócesis de Detroit: espera 1.428 nuevos católicos, su cifra más alta en 21 años.

Arquidiócesis de Galveston-Houston: alcanzará su mayor número de conversiones en 15 años.

Diócesis de Des Moines: las conversiones crecieron un 51% respecto al año anterior.

Arquidiócesis de Washington: liderada por el cardenal Robert McElroy, espera 1.755 nuevos miembros, superando el récord registrado el año previo.

"Por supuesto que creemos que es el Espíritu Santo, pero estamos un poco perplejos", reconoció el cardenal McElroy en declaraciones consignadas por The New York Times.

Un fenómeno no vinculado al papa León XIV

Aunque el aumento ocurre tras la elección del primer papa estadounidense, León XIV, muchas de las personas que se están integrando a la Iglesia aseguran que su decisión no está relacionada directamente con el pontífice.

Entre las razones que mencionan líderes religiosos y nuevos fieles aparecen factores como la búsqueda de comunidad, la incertidumbre social, el impacto del aislamiento durante la pandemia de COVID-19 y el creciente interés espiritual entre los jóvenes.

Factores sociales y tecnológicos

El arzobispo de San Luis, Mitchell Thomas Rozanski, señaló que el aislamiento generado por la tecnología y la pandemia habría empujado a muchas personas a buscar un sentido de pertenencia en la fe.

"En nuestra época de incertidumbre, y en nuestra época de gran ansiedad, hay sed y hambre de Dios y de la estabilidad que la fe aporta a la vida de las personas", afirmó el arzobispo.

Varias diócesis reportan que el mayor crecimiento se observa entre personas de 18 a 35 años, un segmento etario que tradicionalmente no había mostrado un alto interés en la conversión religiosa.

El papel de internet y las redes sociales

Otro factor que ha surgido con fuerza es la influencia de internet. Algunos nuevos católicos afirman haberse acercado a la fe a través de contenidos religiosos en plataformas como YouTube, incluyendo podcasts y videos de divulgación religiosa.

El ingreso formal de estos nuevos fieles se realizará durante la Vigilia Pascual, la noche previa al Domingo de Resurrección, cuando reciben los sacramentos de iniciación cristiana.

Pese al aumento, el fenómeno sigue siendo relativamente limitado dentro del total de creyentes. Según datos del Pew Research Center citados por el reportaje, solo el 8% de los cerca de 53 millones de católicos adultos en Estados Unidos son conversos.

Aun así, el crecimiento ha sorprendido a la Iglesia en el país norteamericano, que por ahora observa la tendencia con entusiasmo y también con cierta incertidumbre sobre sus causas. Los líderes eclesiásticos continúan analizando el fenómeno mientras las diócesis se preparan para recibir a los nuevos fieles durante las celebraciones pascuales.