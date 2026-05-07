La dura crisis económica de Maru Botana: cerró su local tras 22 años

La famosa pastelera Maru Botana sacudió el barrio de Belgrano con una noticia que marca el fin de una era. Después de 22 años de actividad ininterrumpida, la emblemática sucursal de 11 de Septiembre 1982 dejará de funcionar para dar paso a un nuevo capítulo en la calle Migueletes 921. Este rincón gastronómico se había convertido en un punto de referencia para quienes buscaban sus clásicas tortas y un ambiente cálido para compartir en familia.

La decisión de dejar este espacio no fue sencilla por el peso emocional que conlleva. A través de sus redes sociales, la cocinera compartió sus sentimientos con sus seguidores y reconoció que "nos vamos de este local después de 22 años" lo que generó una ola de nostalgia entre los vecinos. Sin embargo, aclaró que este movimiento no significa un retiro sino una renovación necesaria para su marca.

Sobre los motivos y sensaciones de esta mudanza, Maru Botana explicó que "estamos tristes porque para nosotros es toda una parte de la historia muy importante, pero estamos contentos porque continúa la historia en otro lado" dejando en claro que la esencia de su cafetería permanecerá intacta en la nueva dirección. Aunque la fecha exacta de apertura en la sede de Migueletes no fue confirmada, se espera que el espacio esté adaptado a las necesidades actuales.

El local que cierra sus puertas fue durante más de 20 años un refugio para grupos de amigos y familias. Por ahora, los detalles sobre el diseño del próximo establecimiento se mantienen en reserva, pero el compromiso de mantener la calidad que convirtió a la marca en una referencia de la pastelería argentina sigue firme en este nuevo destino a pocas cuadras del anterior.