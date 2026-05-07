El emotivo gesto de Franco Colapinto con una pequeño fanático argentino

Franco Colapinto protagonizó un momento que traspasó las pantallas y llegó directo al corazón de sus seguidores en Miami. Mientras el joven talento circulaba por una transitada avenida, divisó a un pequeño fanático argentino que aguardaba su paso con una bandera en alto. Sin dudarlo, el piloto ordenó detener la marcha de su comitiva oficial para atender personalmente al niño.

La escena, que rápidamente se volvió viral, mostró al pequeño quebrado por el llanto ante la sorpresa de tener a su ídolo frente a él. Colapinto no solo firmó la bandera y la gorra que el chico ya tenía, sino que decidió bajar del vehículo para compartir una fotografía y obsequiarle otra gorra con su autógrafo. La humildad del deportista despertó una ola de mensajes positivos en las plataformas digitales por la cercanía con su público.

Este gesto de sencillez ocurre tras el excelente desempeño profesional del corredor el pasado domingo tres de mayo. En esa jornada, Colapinto finalizó en el puesto octavo del Gran Premio de Miami de la Fórmula uno, logrando su mejor actuación hasta el momento en la categoría y sumando puntos importantes para su escudería.

El próximo desafío en el calendario será el Gran Premio de Canadá. La actividad en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal se desarrollará del 22 al 24 de mayo. El formato del fin de semana repetirá el esquema visto en suelo estadounidense, con una carrera Sprint durante el sábado y la competencia tradicional el domingo.