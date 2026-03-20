Una nueva modalidad de estafa virtual encendió las alarmas en Argentina: delincuentes se hacen pasar por entidades financieras para engañar a usuarios de tarjetas de crédito, robar datos sensibles y realizar consumos o incluso solicitar préstamos a su nombre.

El fraude, detectado inicialmente por la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos de San Juan, ya se expandió a distintas provincias y utiliza redes sociales, mensajes y llamadas telefónicas como principales vías de contacto.

El mecanismo es simple pero efectivo. Los estafadores envían mensajes sobre supuestos problemas con la cuenta, promociones o cambios en tarjetas, generando urgencia para que la víctima actúe sin verificar la información. En ese contexto, solicitan datos personales, claves, códigos de verificación o incluso la descarga de aplicaciones maliciosas.

Una vez que obtienen esos datos, pueden tomar el control de la cuenta, realizar compras, transferencias o gestionar créditos sin autorización del titular, provocando importantes pérdidas económicas.

Frente a este escenario, especialistas difundieron cinco medidas clave para evitar caer en la estafa. La primera es no compartir datos sensibles, ya que ningún banco solicita claves o códigos por redes sociales o mensajes. También recomiendan verificar siempre el origen del contacto y asegurarse de que sea un canal oficial.

Otra de las claves es no descargar archivos o aplicaciones sospechosas, ya que pueden contener software malicioso. Además, se aconseja activar alertas de consumo para detectar movimientos extraños en tiempo real.

Por último, ante cualquier duda, lo más seguro es cortar la comunicación y contactar directamente al banco por vías oficiales, evitando seguir instrucciones de desconocidos.

En caso de haber sido víctima, los especialistas recomiendan actuar de inmediato: comunicarse con la entidad financiera para bloquear tarjetas o cuentas y realizar la denuncia correspondiente, ya que la rapidez puede ser clave para evitar mayores pérdidas.

Así, en un contexto donde las estafas digitales crecen y se vuelven cada vez más sofisticadas, la principal defensa sigue siendo la prevención y el manejo cuidadoso de la información personal.