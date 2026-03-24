Ahuyentar lagartijas del hogar es posible sin recurrir a productos químicos ni métodos agresivos. Según una publicación de Todo Noticias, existen al menos tres trucos caseros que permiten espantarlas de manera sencilla, económica y sin lastimarlas, apelando a modificar el ambiente para que deje de resultarles atractivo.

El primero de ellos consiste en utilizar ajo o cebolla en zonas de paso, como ventanas, puertas o rincones. El olor intenso de estos alimentos resulta molesto para las lagartijas, por lo que tienden a evitar esos espacios y buscar otros lugares.

Otra alternativa muy difundida es colocar cáscaras de huevo en entradas, balcones o cerca de las paredes. Este método genera una superficie incómoda para su desplazamiento, lo que desalienta su presencia y favorece que se alejen del hogar.

El tercer punto clave es reducir la presencia de insectos dentro de la casa. Como las lagartijas se alimentan de ellos, eliminar su fuente de comida es una de las formas más efectivas de evitar que ingresen o permanezcan en el interior.

Además de estos trucos, especialistas recomiendan reforzar medidas preventivas como sellar grietas y rendijas, evitar la acumulación de objetos que puedan servir de refugio y controlar la humedad en los ambientes. También se sugiere el uso de mosquiteros o mantener cerradas las aberturas para impedir su ingreso.

Si bien pueden resultar molestas, es importante recordar que las lagartijas son inofensivas y cumplen un rol beneficioso en el ecosistema, ya que ayudan a controlar plagas como mosquitos y otros insectos. Por eso, la recomendación es optar por métodos que las alejen sin dañarlas.