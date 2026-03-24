En una nueva emisión de Salud & Bienestar, el programa que se transmite por HUARPE TV (19.2 de TDA, Kick y YouTube), la doctora Liliana Cáceres, especialista en fitomedicina, abordó un tema clave en esta época del año: cómo afecta el cambio de estación al organismo y qué estrategias naturales ayudan a fortalecer las defensas.

“Entramos en otoño y la naturaleza va entrando en modo ahorro para prepararse para el invierno”, explicó la especialista, marcando el punto de partida de una transición que también impacta directamente en el cuerpo humano. Según detalló, la disminución de la luz solar, el aire más seco y las temperaturas más bajas generan cambios fisiológicos que pueden traducirse en cansancio, menor energía, piel más seca y una baja en las defensas.

En ese sentido, advirtió que es habitual que durante esta etapa aumenten los resfríos y las alergias, especialmente si no se acompañan estos cambios con hábitos saludables. “Si no tenemos conductas que nos regulen, justamente nos enfermamos”, afirmó.

Alimentación y hábitos: la base del equilibrio

Uno de los pilares fundamentales para atravesar el otoño de manera saludable es la alimentación. Cáceres retomó conceptos de la medicina ayurvédica para explicar que esta estación se asocia a una energía de sequedad y movimiento, que debe compensarse con alimentos cálidos y nutritivos.

“La alimentación tiene que ser estacional. La naturaleza nos brinda lo que necesitamos en esta época”, señaló. En ese sentido, recomendó priorizar comidas tibias, como sopas, caldos y verduras cocidas, y reducir el consumo de alimentos fríos o ultraprocesados.

También destacó la importancia de cuidar la microbiota intestinal, clave en la respuesta inmunológica. Para ello, sugirió aumentar el consumo de fibras, evitar excesos de azúcar y alcohol, y sostener una dieta equilibrada.

El descanso es otro factor determinante. “En la noche el organismo libera sustancias que reparan nuestros órganos. Si no dormimos bien, la inmunidad se ve afectada”, explicó. Mantener horarios regulares y reducir la exposición a pantallas antes de dormir son medidas simples pero efectivas.

Plantas, hongos y el poder de la naturaleza

Desde la fitomedicina, existen recursos naturales que pueden acompañar este proceso de adaptación. Cáceres mencionó algunas de las plantas más utilizadas, como la equinácea, el tomillo y el orégano, todas con propiedades inmunomoduladoras.

“La equinácea regula los procesos inflamatorios y estimula la inmunidad”, explicó, aunque aclaró que no está recomendada para personas con enfermedades autoinmunes o tratamientos inmunosupresores. También destacó el uso del ajo, con precauciones en casos específicos.

En cuanto a los hongos medicinales, resaltó el reishi, el shiitake y la melena de león, conocidos por su capacidad de mejorar la respuesta del organismo frente al estrés y fortalecer el sistema inmune.

Pero no todo se limita a lo que se consume. La especialista subrayó el valor del contacto con la naturaleza. “Hay estudios que muestran que ciertas plantas liberan moléculas que, al inhalarlas, estimulan nuestras defensas”, explicó, en referencia a los paseos al aire libre.

A esto se suman prácticas como la respiración consciente, la meditación y la visualización guiada. “Podemos imaginar que nuestro sistema inmunológico funciona armoniosamente. Nuestro cerebro no distingue entre lo real y lo imaginado”, señaló, destacando el impacto positivo de estas técnicas.

Finalmente, Cáceres remarcó la importancia de los vínculos y las emociones. “El cuerpo, la mente y las emociones están conectados. El estrés crónico disminuye las defensas”, afirmó.

Con un enfoque integral, la especialista dejó un mensaje claro: el mejor momento para empezar a cuidar el sistema inmune es ahora. “Somos parte de la naturaleza. Cuando entendemos eso, podemos encontrar el equilibrio y vivir de una forma más saludable”, concluyó.