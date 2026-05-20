Cómo hacer bizcochitos de grasa hojaldrados con la receta de Maru Botana

Maru Botana compartió una preparación que la conecta con sus recuerdos más profundos. Ella relató que "Volvía de la escuela, me daba un baño 'de bañadera' y cuando salía me esperaba mi mamá con estos bizcochitos".

Esta propuesta es ideal para cualquier momento del día porque son "Buenos, ricos y súper económicos. Rendidores y para toda la familia. Fáciles y rápidos de hacer. Esta receta es todo lo que está bien".

Para empezar se necesita 1 kg de harina, 600 g de grasa, 25 g de sal, 35 g de levadura y 600 ml de agua tibia. El proceso arranca armando una corona de harina y colocando el resto de los ingredientes en el centro para amasar hasta lograr una textura lisa.

Entonces llega el momento clave para la textura final. Según la cocinera, el truco es el siguiente: "Dejas leudar 10 minutos y empezás a estirar y a hacer dobleces, en tres. Repetís varias veces. Esto le va a dar una especie de hojaldrado genial.".

Luego de un descanso de 15 min, se estira la masa hasta alcanzar medio centímetro de espesor. Con un kilo de harina se obtienen 70 o más unidades que se cortan y acomodan en placas, dejando espacio para que crezcan.

Antes de hornear hasta que doren, se pueden sumar semillas o sal entrefina, aunque no hace falta pintarlos con nada para que queden dorados y exquisitos. Al guardarlos en latas se conservan por mucho tiempo manteniendo su sabor familiar.