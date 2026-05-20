River Plate tiene este miércoles una cita clave en su calendario internacional, aunque el clima en Núñez está marcado por la inminente definición del fútbol argentino. Desde las 21.30 horas, el Millonario recibirá a Red Bull Bragantino por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, con la misión de sellar su clasificación a los octavos de final.

El conjunto dirigido por Eduardo Coudet atraviesa un presente inmejorable: lidera el Grupo H con 10 unidades y mantiene una ventaja de cuatro puntos sobre sus perseguidores. Un triunfo esta noche le otorgaría el primer lugar de forma anticipada y el boleto directo a la siguiente instancia, evitando el repechaje.

Rotación y experiencia

Pese a la importancia del duelo continental, el "Chacho" Coudet fue claro en su estrategia: la prioridad es la final del Torneo Apertura del próximo domingo ante Belgrano en Córdoba. Por este motivo, el entrenador dispondrá de un equipo enteramente suplente para recibir a los brasileños, aunque los nombres elegidos están lejos de ser juveniles sin rodaje.

La gran novedad será el regreso de Franco Armani al arco, tras la suspensión del joven Santiago Beltrán. Además, el once alternativo contará con figuras de selección y experiencia mundialista como Germán Pezzella, Paulo Díaz, Kevin Castaño, y el talento creativo de Juan Fernando Quintero. La delantera estará comandada por Maximiliano Salas, buscando frescura para lastimar a la defensa paulista.

El rival y las chances

Por el lado de Bragantino, el equipo brasileño llega con la necesidad de sumar para no comprometer su futuro, aunque sabe que definirá su suerte en la última jornada ante Carabobo. En su formación se destaca el regreso al Monumental de Agustín Sant'Anna, ahora con la camiseta del equipo de Bragança Paulista, y la peligrosidad del atacante Isidro Pitta.

River sabe que incluso un empate, dependiendo del resultado de Carabobo en Bolivia, podría dejarlo en la cima. Sin embargo, ante un Monumental que lucirá repleto, los suplentes buscarán demostrar que están a la altura de las circunstancias y darle una alegría a la gente antes del viaje a Córdoba.