El referente de Las Fuerzas del Cielo, Daniel Parisini, conocido como “El Gordo Dan”, aseguró que “le mintieron” al presidente Javier Milei y negó que la polémica por la cuenta de X @PeriodistaRufus haya sido una operación armada. Sus declaraciones reavivaron la disputa interna dentro de La Libertad Avanza entre el sector alineado con Santiago Caputo y el espacio cercano a Karina Milei.

La controversia comenzó durante el fin de semana, luego de que desde el entorno de Caputo vincularan la cuenta anónima @PeriodistaRufus con Martín Menem. El conflicto escaló en redes sociales y obligó incluso al propio Presidente a intervenir públicamente para respaldar al titular de la Cámara de Diputados.

En declaraciones realizadas en el canal de streaming Carajo, Parisini sostuvo: “Estoy convencido de que no es algo prefabricado. Estoy convencido de que la cuenta pertenecía a Martín Menem. Lo tengo totalmente asegurado. No tengo dudas. Creo que le mintieron al presidente”.

El referente libertario también cuestionó las distintas versiones dadas desde el oficialismo sobre el origen de la polémica. “Vuelven a cambiar la versión respecto a lo que ya había dicho el propio Martín Menem, que se trataba de una equivocación de un CM suyo”, afirmó. Además, reclamó la publicación de un supuesto video mencionado por Milei, elaborado por Santiago Oría, que según el mandatario demostraría que todo fue una operación para perjudicar a Menem.

La disputa tuvo origen en una publicación compartida por Caputo en X, donde mostró capturas de pantalla que, según interpretaron desde Las Fuerzas del Cielo, vinculaban el perfil @PeriodistaRufus con la cuenta personal de Menem. A partir de allí, dirigentes y militantes libertarios comenzaron a analizar publicaciones previas de la cuenta anónima y señalaron coincidencias con posiciones cercanas al menemismo y al karinismo.

La repercusión pública derivó en la eliminación de la cuenta @PeriodistaRufus y profundizó las tensiones internas dentro del oficialismo. En paralelo, Menem explicó que el episodio se produjo por “un error involuntario” de la persona que administra su cuenta de Instagram y denunció una maniobra para perjudicarlo políticamente.

“La persona que maneja mi Instagram copió un link de una noticia y lo reenvió a un par de grupos de WhatsApp”, explicó el riojano. Según su versión, el enlace luego circuló fuera de control y fue utilizado para instalar sospechas sobre su participación detrás del perfil anónimo.

Mientras tanto, desde la Casa Rosada interpretaron que el episodio expuso nuevamente la puja interna entre los sectores de Santiago Caputo y Karina Milei, una tensión que se viene reflejando desde hace meses tanto en redes sociales como en el armado político de La Libertad Avanza.