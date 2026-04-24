Viernes 24 de Abril
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Sociedad > Paso a paso

Cómo hacer galletitas de avena y banana, una receta fácil con dos ingredientes

Sin harina ni azúcar agregada, esta receta se volvió tendencia por su simpleza y valor nutricional.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Las galletas de avena son ideales para personas que buscan perder peso o ganar masa muscular. (Ilustrativa)
 

Las galletitas de avena y banana se posicionan como una de las recetas más prácticas y saludables para la merienda: con solo dos ingredientes principales y en apenas 20 minutos, se pueden preparar más de 40 unidades, sin necesidad de harina ni azúcar agregada. 

 

Receta

  • 2 bananas maduras
  • 1 taza y media de avena
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  • 1 cucharadita de polvo para hornear (opcional)
  • Chips de chocolate (opcional)
  • Edulcorante a gusto (opcional)

El paso a paso

  • Pelar las bananas y pisarlas en un bowl hasta formar un puré sin grumos.
  • Agregar la esencia de vainilla y mezclar.
  • Incorporar la avena junto con el polvo para hornear y unir bien la preparación.
  • Si se desea, sumar chips de chocolate y/o un poco de edulcorante.
  • Dejar reposar la mezcla unos minutos para que la avena absorba humedad.
  • Formar pequeñas porciones con una cuchara y colocarlas en una placa para horno.
  • Aplastarlas ligeramente para darles forma de galletita.
  • Llevar a horno precalentado a 180 °C durante 15 a 20 minutos.
  • Retirar cuando estén doradas y dejar enfriar antes de consumir.

 

Uno de los secretos clave es usar bananas bien maduras, ya que cuanto más oscuras estén, mayor será su dulzor y mejor la textura final, evitando así la necesidad de agregar azúcar.

El resultado es una galletita liviana, rendidora y versátil, que puede adaptarse con distintos agregados sin perder su perfil saludable, y que se convierte en una opción ideal para acompañar el mate o resolver una colación rápida en casa.

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