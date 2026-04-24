Las galletitas de avena y banana se posicionan como una de las recetas más prácticas y saludables para la merienda: con solo dos ingredientes principales y en apenas 20 minutos, se pueden preparar más de 40 unidades, sin necesidad de harina ni azúcar agregada.

Receta

2 bananas maduras

1 taza y media de avena

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

1 cucharadita de polvo para hornear (opcional)

Chips de chocolate (opcional)

Edulcorante a gusto (opcional)

El paso a paso

Pelar las bananas y pisarlas en un bowl hasta formar un puré sin grumos.

Agregar la esencia de vainilla y mezclar.

Incorporar la avena junto con el polvo para hornear y unir bien la preparación.

Si se desea, sumar chips de chocolate y/o un poco de edulcorante.

Dejar reposar la mezcla unos minutos para que la avena absorba humedad.

Formar pequeñas porciones con una cuchara y colocarlas en una placa para horno.

Aplastarlas ligeramente para darles forma de galletita.

Llevar a horno precalentado a 180 °C durante 15 a 20 minutos.

Retirar cuando estén doradas y dejar enfriar antes de consumir.

Uno de los secretos clave es usar bananas bien maduras, ya que cuanto más oscuras estén, mayor será su dulzor y mejor la textura final, evitando así la necesidad de agregar azúcar.

El resultado es una galletita liviana, rendidora y versátil, que puede adaptarse con distintos agregados sin perder su perfil saludable, y que se convierte en una opción ideal para acompañar el mate o resolver una colación rápida en casa.