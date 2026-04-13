Qué es la tormenta negra y qué provincias sufrirán los destrozos

El centro y este argentino sufren el impacto de la tormenta negra. Esta situación climática provoca precipitaciones y ráfagas junto a una baja térmica sustancial en muy poco tiempo.

Según los reportes, las zonas afectadas incluyen Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y el sector centro-sur santafesino. La clave de este evento reside en la rotación del viento que transforma el escenario ambiental de forma inmediata.

Durante la tarde el cielo se mantuvo "Parcialmente nuboso" con temperaturas de 26 grados, sensación térmica de 27 y vientos del norte con ráfagas de 44 kilómetros por hora.

Al llegar las 20, la dirección del aire cambió bruscamente al suroeste, se registró una lluvia débil y la temperatura cayó a 21 grados en solo una hora. Se espera que el clima mejore rápido y presente "Nubes y claros" antes de quedar totalmente "Despejado" a las 23.