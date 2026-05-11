Europa entró en máxima alerta sanitaria luego de que Francia confirmara un caso positivo de hantavirus en una pasajera repatriada del crucero MV Hondius, embarcación que permanece bajo seguimiento internacional tras el brote que ya provocó al menos tres muertes y varios contagios.

La paciente, una ciudadana francesa que había sido evacuada desde Tenerife hacia París junto a otros cuatro pasajeros, comenzó a presentar síntomas durante el vuelo de repatriación. Horas después, las pruebas confirmaron la infección y las autoridades informaron que su estado de salud empeoró rápidamente.

Los cinco pasajeros franceses fueron trasladados inmediatamente bajo estrictas medidas de aislamiento al hospital Bichat, en París. Además, el Gobierno francés identificó al menos 22 contactos estrechos que ahora son monitoreados por riesgo de contagio.

El brote está vinculado al crucero MV Hondius, un barco de expedición polar que había partido desde Ushuaia el pasado 1 de abril. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus detectado corresponde a la cepa Andes, la única variante conocida de hantavirus capaz de transmitirse entre personas mediante contacto estrecho y prolongado.

Hasta el momento se confirmaron al menos siete casos positivos relacionados con el crucero y tres fallecimientos, entre ellos una pareja neerlandesa y una pasajera alemana. Además, Estados Unidos confirmó otro contagio leve entre pasajeros evacuados y mantiene a varias personas bajo observación médica en Nebraska.

La compleja operación sanitaria involucra actualmente a más de una decena de países que trabajan en el rastreo internacional de pasajeros y contactos estrechos. Muchos viajeros habían descendido previamente en distintos destinos antes de que se detectara oficialmente el brote, lo que obligó a coordinar controles epidemiológicos en Europa, América y África.

En paralelo, el Gobierno francés anunció nuevas medidas preventivas y firmó un decreto especial para reforzar protocolos sanitarios, aislamiento y vigilancia epidemiológica. Las autoridades insistieron en que el riesgo para la población general sigue siendo bajo, aunque admitieron que podrían aparecer nuevos casos debido al período de incubación del virus.

La OMS continúa coordinando el seguimiento internacional del brote y recomendó cuarentenas de hasta 42 días para pasajeros considerados de alto riesgo. Mientras tanto, el MV Hondius permanece bajo control sanitario y continúa siendo eje de una de las investigaciones epidemiológicas más complejas de los últimos años.