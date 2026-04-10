Cómo hacer semitas sanjuaninas caseras en pocos pasos

Las semitas, uno de los panificados más tradicionales de San Juan, pueden prepararse en casa en apenas 35 minutos y con ingredientes simples que se consiguen fácilmente, lo que las convierte en una opción ideal para el desayuno o la merienda.

Se trata de un producto típico de la región, con forma redonda y chata, una miga tierna y una superficie levemente crocante, muy consumido en la provincia y especialmente asociado al mate.

Cómo hacer semitas sanjuaninas, paso a paso

Ingredientes

1 kilo de harina 000.

30 gramos de levadura fresca.

20 gramos de sal.

400 cc de grasa de pella derretida.

400 gramos de chicharrones.

Agua tibia, cantidad necesaria.

Paso a paso

Colocar la harina en un bowl grande o sobre la mesada y mezclarla con la sal. Hacer un hueco en el centro.

Disolver la levadura en un poco de agua tibia y dejar que se active unos minutos.

Incorporar en el centro la levadura activada, la grasa de pella tibia y un poco más de agua. Empezar a unir hasta formar una masa.

Agregar los chicharrones y amasar hasta lograr una preparación suave y pareja.

Dejar descansar la masa unos minutos, dividirla en porciones y darles forma redonda y chata.

Llevar a horno fuerte hasta que queden cocidas y doradas por fuera.

Con estas cantidades se pueden obtener entre 20 y 30 unidades, ideales para compartir y mantener viva una de las tradiciones gastronómicas más representativas de la provincia.

Además de su sabor, las semitas destacan por su valor cultural, ya que forman parte de la identidad culinaria del oeste argentino y siguen siendo una preparación emblemática en los hogares sanjuaninos.