Cómo hacer torta ángel esponjosa en microondas en 5 minutos
La torta ángel, conocida por su textura liviana y aireada, puede prepararse en casa en apenas cinco minutos y sin necesidad de horno, utilizando el microondas como método de cocción principal.
Este clásico, que se caracteriza por no llevar grasa ni yemas, se elabora a base de claras de huevo batidas, lo que le da su volumen y esponjosidad distintiva.
Para una versión rápida, los ingredientes incluyen dos claras de huevo, cuatro cucharadas de azúcar, cuatro cucharadas de harina leudante —o harina común con polvo de hornear—, esencia de vainilla, una pizca de sal y, de manera opcional, ralladura de limón o naranja.
El paso clave es batir las claras hasta que incorporen aire, sin necesidad de llegar a punto nieve. Luego se suma el azúcar y los saborizantes, y finalmente la harina se integra con movimientos envolventes para no perder volumen.
La mezcla se lleva directamente a una taza o recipiente apto para microondas y se cocina entre un minuto y medio y dos minutos a potencia media-alta, hasta que la preparación crezca y tome consistencia firme.
Una vez lista, se recomienda dejarla reposar un minuto antes de consumir. Puede servirse sola o acompañada con frutas frescas, crema o azúcar impalpable para realzar su sabor.
De esta manera, la torta ángel se convierte en una opción práctica y rápida para quienes buscan un postre casero, liviano y listo en pocos minutos, sin necesidad de utilizar horno ni técnicas complejas.