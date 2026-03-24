Las manchas de sudor en las remeras son un problema frecuente, especialmente en zonas como las axilas, donde se combinan la transpiración y los residuos de desodorante. Sin embargo, existen métodos simples y efectivos para eliminarlas y devolverle a la ropa su aspecto original.

Uno de los trucos más recomendados consiste en preparar una mezcla de bicarbonato de sodio con agua hasta formar una pasta. Esta se aplica directamente sobre la mancha y se deja actuar durante al menos 30 minutos antes de lavar la prenda como de costumbre. Este método ayuda a remover las marcas amarillas sin dañar la tela.

Otra alternativa eficaz es el uso de vinagre blanco. Se puede aplicar directamente sobre la zona afectada o mezclarlo con agua y dejar la prenda en remojo durante algunos minutos. Este ingrediente no solo elimina manchas, sino que también neutraliza los olores.

Para manchas más difíciles, se recomienda combinar ambos métodos o utilizar productos específicos quitamanchas antes del lavado. En todos los casos, es importante no usar agua caliente al inicio, ya que puede fijar la mancha en la tela.

Además, los especialistas aconsejan actuar lo antes posible. Cuanto más tiempo permanezca la mancha, más difícil será eliminarla. También es clave leer las etiquetas de las prendas para evitar daños según el tipo de tela.

Como recomendación final, secar las remeras al aire libre y evitar el uso excesivo de productos químicos puede ayudar a conservar mejor las fibras y prolongar la vida útil de la ropa.

De esta manera, con simples pasos y productos accesibles, es posible eliminar las manchas de sudor y mantener las prendas limpias, frescas y como nuevas.