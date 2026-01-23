Cómo Nazarena Vélez obligó a su hijo a separarse de la Tana de Gran Hermano

Lo que se perfilaba como el romance más fugaz de la temporada de verano entre el Chino Agostini y Katia "La Tana" Fenocchio ha llegado a su fin,. Aunque la pareja se mostró recientemente a los besos en redes sociales, la ex participante de Gran Hermano confirmó que se encuentra nuevamente soltera a pocos días de iniciar el vínculo.

Según reveló el periodista Fede Flowers, la ruptura fue motivada por una orden directa de los padres del cantante, Daniel Agostini y Nazarena Vélez. Apenas se hizo público el noviazgo, el referente de la cumbia llamó a su hijo para expresar su rechazo con una frase determinante: "no nos gusta ella para vos".

Publicidad

El motivo principal de la discordia radica en la carrera del joven, quien recientemente se lanzó a la música tropical, siguiendo los pasos de su padre. Daniel le advirtió que la relación con la mediática "no es buena prensa para él, y que no le suma positivamente a su imagen". Asimismo, el cantante le recalcó a su hijo que estar de novio con la ex concursante "no le hace bien a su imagen". Otro factor de inquietud para los padres fue la diferencia de edad, ya que él tiene 25 años y ella 34.

La noticia también impactó fuertemente en Nazarena Vélez, quien admitió: "Un poquito me bajó la presión" al enterarse del romance. Por su parte, Barbie Vélez reflexionó sobre el peso de ser hija de Nazarena y opinó sobre el breve vínculo de su hermano.

Publicidad

La Tana, aunque evitó dar detalles confirmados, reconoció sospechas sobre la influencia de Daniel Agostini. Al ser consultada, señaló que "cree que capaz fue por el padre, pero que eso ya lo debe solucionar el Chino para sus futuras relaciones". Finalmente, la joven se distanció del conflicto declarando: "Cada familia es un mundo, yo no estoy para lidiar con eso, él tendrá sus temas familiares".