Las bolsitas de té usadas no necesariamente deben terminar en la basura. Existen múltiples formas de reutilizarlas en el hogar, aprovechando sus propiedades naturales para tareas de limpieza, cuidado personal y jardinería.

Uno de los usos más comunes es como neutralizador de olores. Colocarlas en la heladera, el tacho de basura o incluso dentro del calzado ayuda a absorber malos olores de forma natural, gracias a sus compuestos orgánicos.

También pueden utilizarse en la limpieza del hogar. El té contiene ácido tánico, que facilita remover grasa en utensilios de cocina o dar brillo a superficies como vidrio y madera, sin necesidad de productos químicos.

En el ámbito del cuidado personal, las bolsitas frías pueden aplicarse sobre los ojos para reducir la hinchazón o sobre la piel para aliviar irritaciones, picaduras o quemaduras leves, gracias a sus propiedades antiinflamatorias.

Otra alternativa es reutilizarlas en plantas y jardines. Funcionan como abono natural, ayudan a retener la humedad del suelo y pueden prevenir la aparición de hongos o plagas si se colocan en la tierra o se utilizan en agua de riego.

Además, pueden servir como repelente natural de insectos o incluso para eliminar olores en alfombras y espacios cerrados, ampliando su utilidad dentro del hogar.

Sin embargo, especialistas recomiendan no reutilizarlas para consumo, ya que pueden perder propiedades y, si se almacenan húmedas, generar bacterias o moho.

De esta manera, reutilizar bolsitas de té se presenta como una opción simple, económica y sustentable que permite aprovechar al máximo un producto cotidiano