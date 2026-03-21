Sociedad > Tips
Cómo reutilizar bolsitas de té usadas en casa
POR REDACCIÓN
Las bolsitas de té usadas no necesariamente deben terminar en la basura. Existen múltiples formas de reutilizarlas en el hogar, aprovechando sus propiedades naturales para tareas de limpieza, cuidado personal y jardinería.
Uno de los usos más comunes es como neutralizador de olores. Colocarlas en la heladera, el tacho de basura o incluso dentro del calzado ayuda a absorber malos olores de forma natural, gracias a sus compuestos orgánicos.
También pueden utilizarse en la limpieza del hogar. El té contiene ácido tánico, que facilita remover grasa en utensilios de cocina o dar brillo a superficies como vidrio y madera, sin necesidad de productos químicos.
En el ámbito del cuidado personal, las bolsitas frías pueden aplicarse sobre los ojos para reducir la hinchazón o sobre la piel para aliviar irritaciones, picaduras o quemaduras leves, gracias a sus propiedades antiinflamatorias.
Otra alternativa es reutilizarlas en plantas y jardines. Funcionan como abono natural, ayudan a retener la humedad del suelo y pueden prevenir la aparición de hongos o plagas si se colocan en la tierra o se utilizan en agua de riego.
Además, pueden servir como repelente natural de insectos o incluso para eliminar olores en alfombras y espacios cerrados, ampliando su utilidad dentro del hogar.
Sin embargo, especialistas recomiendan no reutilizarlas para consumo, ya que pueden perder propiedades y, si se almacenan húmedas, generar bacterias o moho.
De esta manera, reutilizar bolsitas de té se presenta como una opción simple, económica y sustentable que permite aprovechar al máximo un producto cotidiano