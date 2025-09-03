Los teléfonos iPhone son altamente codiciados y suponen una gran inversión para cualquier comprador. Sin embargo, una advertencia de especialistas en tecnología ha puesto el foco en una nueva y “invisible” modalidad de estafa, donde se hacen pasar iPhones usados por dispositivos completamente nuevos. Para tranquilidad de los consumidores, existe un procedimiento muy sencillo que permite corroborar el estado real del teléfono sin necesidad de abrirlo.

Para verificar si un iPhone es nuevo, reacondicionado o de reemplazo, los usuarios deben dirigirse a la “Configuración” del dispositivo, luego a “General” y finalmente a “Información”. Una vez allí, es fundamental revisar el “número de modelo” del equipo.

El primer carácter de este número revela el origen del dispositivo. Si el número de modelo comienza con la letra “M”, significa que se trata de un dispositivo nuevo. En cambio, si empieza con la letra “F”, el modelo es reacondicionado. También existe la posibilidad de que el número comience con la letra “N”, lo que indica que es un teléfono de reemplazo, es decir, un equipo entregado oficialmente para sustituir otro dañado.

Además de esta verificación técnica, existen otras precauciones importantes para evitar caer en una compra engañosa. Es crucial elegir tiendas o distribuidores oficiales y autorizados para realizar la compra. Dado el alto costo de los iPhone, se debe desconfiar de precios excesivamente bajos que puedan parecer demasiado buenos para ser verdad. Finalmente, un iPhone nuevo siempre debería venir con un cargador original de Apple en su respectiva caja; la ausencia de este accesorio podría ser un indicio de que el teléfono es restaurado o similar.