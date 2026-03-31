En un acto cargado de tono político y de reconocimiento interno, el gobernador Marcelo Orrego encabezó un encuentro en la sede del partido Producción y Trabajo, donde hizo eje en el rol de la mujer dentro del espacio y, al mismo tiempo, dejó un mensaje claro hacia la militancia de cara a lo que viene.

Acompañado por el vicegobernador Fabián Martín y referentes de los distintos sectores que integran el frente oficialista —como Gustavo Usín, Enzo Cornejo, Alejandra Leonardo, Gustavo Fernández y Luis Rueda—, Orrego apeló a un discurso cercano, con guiños a la coyuntura, pero también con una fuerte carga simbólica.

“Venimos a estar acá, todos juntos, en este lugar que nos identifica, que nos une y que nos compromete”, expresó el mandatario, al iniciar su intervención, en la que no dejó pasar el contexto del encuentro enmarcado en el reconocimiento a las mujeres. En ese sentido, Orrego remarcó que la valoración a la mujer no debe limitarse a una fecha puntual. “El mes de la mujer son todos los días”, afirmó, y destacó el rol que cumplen en la vida social y política. También agradeció “el amor y el coraje” que imprimen en cada tarea cotidiana.

El gobernador puso el foco en el trabajo territorial y en las instituciones intermedias, donde muchas mujeres cumplen funciones clave. “Gracias por transmitir la gestión, porque es fundamental”, sostuvo, subrayando la necesidad de comunicar lo que hace el Gobierno.

Además, ordenó su mensaje hacia la militancia al señalar que la gestión no solo apunta a resolver lo urgente, sino también a proyectar el futuro. “Trabajamos todos los días en lo urgente, en lo importante y en el futuro de San Juan”, expresó.

En relación al contexto nacional, reconoció la complejidad económica. “No se sale de una crisis de un año para el otro”, dijo, aunque insistió en sostener el rumbo. “Somos parte del mismo barco que es la Argentina”, agregó, al tiempo que planteó la necesidad de crecimiento conjunto. A su vez, dejó en claro que la provincia busca reducir la dependencia de recursos nacionales. “Apuntamos a un crecimiento sostenido en el tiempo”, afirmó.

El cierre tuvo tono de arenga: “Vamos por el camino correcto”, aseguró, y llamó a seguir trabajando “con convicción”, en un mensaje que apuntó a consolidar la militancia y fortalecer la estructura política oficialista.