La investigación por el hallazgo de una mujer sin vida en el canal Céspedes avanzó en las últimas horas y permitió establecer su identidad, tras un trabajo conjunto entre personal policial y la brigada de la UFI de Delitos Especiales.

El procedimiento se desarrolló este lunes, cuando pasadas las 15 horas se produjo el hallazgo del cuerpo en el interior del canal, a la altura de calle 16, en el departamento Pocito. Desde ese momento, los investigadores iniciaron tareas para determinar quién era la víctima y en qué circunstancias se produjo el deceso.

Cerca de las 22 horas, las autoridades lograron identificar a la mujer como Clara del Carmen Morales, de 72 años, quien tenía domicilio en el departamento Rawson. Según informaron fuentes oficiales, la clave para avanzar en la investigación fue una tarjeta SUBE que se encontró entre las pertenencias de la víctima.

Si bien el plástico no estaba a su nombre, los datos que contenía permitieron a los efectivos reconstruir parte de su recorrido y ubicar el domicilio donde residía junto a su hija. En ese lugar, los familiares confirmaron su identidad y aportaron información sobre sus últimos movimientos.

De acuerdo a lo reconstruido, Morales convivía con su hija debido a un cuadro de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) que padecía, situación que motivó a sus hijos a no dejarla sola. Sin embargo, indicaron que la mujer solía salir sin dar precisiones sobre su destino y que en reiteradas ocasiones se ausentaba por varias horas.

En relación a la jornada en que se produjo el hecho, los investigadores establecieron que la mujer abordó por última vez un colectivo de la línea 240 en Rawson. Según relató su entorno, tenía previsto visitar a una hermana en el departamento Pocito, lo que explicaría su presencia en esa zona.

Los familiares señalaron además que no se preocuparon de inmediato por su ausencia, debido a que ese tipo de salidas eran habituales. También manifestaron que la mujer presentaba un estado de ánimo decaído, aunque no contaba con diagnósticos psicológicos o psiquiátricos formales.

Tras el hallazgo, el cuerpo fue retirado del canal y trasladado a la Morgue Judicial, donde se realizaron las pericias correspondientes para determinar las causas del fallecimiento. La investigación continuó bajo la órbita de la UFI de Delitos Especiales, que trabajó en la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer el hecho.