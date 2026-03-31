El juez penal económico Diego Amarante dictó el procesamiento de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino por la retención indebida de aportes y tributos correspondientes a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en una causa que alcanza los $19.000 millones entre 2024 y 2025. La resolución establece embargos por 350 millones de pesos tanto para los acusados como para la persona jurídica, AFA, y marca la primera vez que el presidente de la entidad queda procesado penalmente.

Según el magistrado, Tapia tuvo una “posición central” en la toma de decisiones dentro de la estructura de la AFA, mientras que Toviggino, como tesorero, controlaba y firmaba todos los movimientos de las cuentas bancarias de la institución. La investigación concluyó que la conducta de ambos generó una “mayor disponibilidad de fondos” debido a la omisión deliberada de ingresar los tributos retenidos.

La medida se tomó sin prisión preventiva, pero con restricciones claras: no podrán salir de sus domicilios más de 72 horas sin autorización judicial, tendrán prohibida la mudanza sin aviso y deberán informar cada viaje al juzgado. La causa aún se encuentra en etapa procesal y podrá ser apelada ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico, lo que determinará si inicia el camino hacia un juicio oral.

Otros directivos de la AFA, incluidos Cristian Malaspina, Víctor Blanco y Gustavo Lorenzo, también fueron procesados, aunque con montos de embargo distintos y sin prohibición de salida del país. La resolución de Amarante detalla que todos los acusados contaban con facultades decisorias y de administración, que les permitían incidir directamente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

El juez subrayó que, aunque la deuda ya se encuentra regularizada o en proceso de regularización, el delito se concreta cuando los tributos no se ingresan en tiempo y forma. Además, señaló que durante el período investigado existía “amplia disponibilidad” de fondos provenientes de sponsors de la AFA, lo que refuerza la responsabilidad de los acusados en la maniobra.