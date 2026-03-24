Caleras San Juan dio un paso clave en su estrategia de transición energética al asegurar un financiamiento internacional por US$ 3 millones que le permitirá ampliar su parque fotovoltaico y avanzar hacia el autoabastecimiento total con energías limpias. La iniciativa consolida a la firma como uno de los proyectos industriales más avanzados de la región en materia de sustentabilidad.

El acuerdo crediticio, destinado específicamente a fortalecer la generación fotovoltaica, permitirá ampliar la planta ubicada en Cienaguita, en el departamento Sarmiento. Se trata de una línea de financiamiento orientada a proyectos vinculados con la transición energética global, un eje cada vez más determinante en la competitividad de las industrias.

La inversión se suma a una primera etapa que fue concretada durante el último trimestre de 2025, cuando la empresa puso en marcha un parque solar con una capacidad de 2,3 MWH. Con la ampliación proyectada, la planta alcanzará los 7 MWH, lo que implica triplicar su potencia en un predio de entre 7 y 8 hectáreas, ubicado frente a los hornos caleros Maerz que utiliza la compañía en su proceso productivo.

Este salto en la capacidad instalada permitirá a Caleras San Juan generar el 100% de la energía eléctrica que demanda su operación, reduciendo de manera significativa su dependencia de fuentes tradicionales y disminuyendo la emisión de gases de efecto invernadero. En términos productivos, representa no solo una mejora en la eficiencia energética, sino también una ventaja estratégica frente a un mercado internacional que exige cada vez más estándares ambientales.

El proyecto no se limita únicamente a la incorporación de energía fotovoltaica. La empresa viene desarrollando un modelo integral de producción sustentable que incluye la forestación con especies nativas y la diversificación de actividades en sus predios. En ese marco, ya se implantaron más de 1.300 ejemplares de algarrobo y aguaribay en sectores norte y sur del complejo, contribuyendo a la recuperación ambiental del entorno.

A esto se suma la incorporación de cuatro hectáreas de olivos en la zona de Divisadero, cuya producción se destina de manera solidaria a la Escuela Agroindustrial de Sarmiento, donde se elabora aceite de oliva. En paralelo, otras cuatro hectáreas fueron destinadas al cultivo de cebolla para la recuperación de semillas y al desarrollo de nuevas especies nativas.

La combinación de generación de energía limpia, uso eficiente del agua y desarrollo agrícola posiciona a Caleras San Juan como el primer proyecto calero verde eco sustentable de América Latina. Este modelo productivo responde a las nuevas demandas globales en materia ambiental, donde la reducción de la huella de carbono y el cuidado de los recursos naturales son factores centrales.

En un contexto donde la minería y la industria buscan reconvertirse hacia esquemas más sostenibles, la experiencia de la firma sanjuanina aparece como un caso testigo de cómo la innovación y la inversión pueden transformar procesos tradicionales en modelos alineados con los desafíos del cambio climático.

Con esta ampliación, Caleras San Juan no solo refuerza su perfil productivo, sino que también se posiciona en la vanguardia de la transición energética, un camino que empieza a marcar el ritmo del desarrollo industrial a nivel global y que en San Juan encuentra cada vez más actores dispuestos a avanzar en esa dirección.