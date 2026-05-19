La inesperada pelea entre las fanáticas de Tini Stoessel y Jujuy Jiménez

Sofía Jujuy Jiménez vivió una noche de sentimientos encontrados tras el show que Tini Stoessel brindó en Salta. Lo que comenzó como un festejo familiar y laboral terminó en un escándalo digital cuando varias seguidoras de la cantante arremetieron contra la modelo.

La polémica se desató luego de que la influencer compartiera su alegría por haber asistido al evento con su pareja y su hermana, mientras cumplía tareas para el streaming oficial La Casa. Sin embargo, el clima cambió drásticamente en los comentarios de su publicación al recibir acusaciones de haber pedido que bajaran los carteles que el público le mostraba a la artista.

Una de las asistentes al recital no dudó en exponer su malestar y le reclamó que "Ayer había personas con carteles esperando aunque sea una mirada o un gesto de Tini, y la manera en la que pedías que bajaran el cartel fue bastante fea".

La seguidora remarcó la importancia de la sensibilidad ajena al afirmar que "Está bueno tener empatía con la emoción del otro". Ante estas acusaciones, Jiménez reaccionó de forma inmediata y tajante para defenderse en sus redes sociales.

La modelo aseguró que la intención de la usuaria era maliciosa y le respondió que "Querés armar bardo donde no lo hay". En su descargo, Jujuy profundizó diciendo que "entiendo tus ganas de llamar la atención y la gente que le gusta inventar cosas, pero en esta cuenta hay buenas vibes".

Además, apeló a sus raíces para rechazar las críticas sobre su actitud al expresar que "Vengo de Jujuy, hermana. Mirá si no voy a entender lo que es remarla, pero no quieras ensuciarme inventando cosas como falta de empatía".

La discusión subió de tono cuando la fanática aseguró tener pruebas del incidente y manifestó que "Tengo el video del momento en que me pedías bajar el cartel, y fueron reiteradas veces. Solamente expresé cómo me hizo sentir la situación". Lejos de dar por terminado el asunto, la influencer contraatacó señalando que el comportamiento de las jóvenes perjudicaba la visión de los demás espectadores durante todo el espectáculo.

Jujuy fue contundente al dar vuelta el argumento de la falta de consideración y sentenció que "La que tuvo falta de empatía fuiste vos estando todo el tiempo con el cartel en mano sin importarte el resto".

Finalmente, cerró el intercambio con una frase que causó gran impacto entre los usuarios al sugerir que "La próxima que sea un cartel más grande así te ve bien de una vez y no molestás al resto durante todo el show. Perdón, no es mi culpa que no hayas subido al escenario".

Este suceso ocurre en un contexto donde Tini Stoessel recientemente compartió un mensaje pidiendo que no tengan miedo de hablar o de denunciar para ser escuchados, mientras que Jiménez también fue noticia por su reacción ante el éxito de la serie de Wanda Nara.