Tres mujeres acusadas de integrar una red de comercialización de estupefacientes al menudeo fueron detenidas en el barrio porteño de Constitución. La resolución de la Justicia de la Ciudad dispuso que permanezcan bajo prisión preventiva, agravado por el hecho de que las implicadas contaban con la residencia vencida y un frondoso prontuario delictivo.

Fuentes policiales informaron que el operativo se desencadenó en la zona de calle Lima al 1400. Allí, efectivos de la Policía de la Ciudad que realizaban tareas de prevención observaron una maniobra sospechosa: tres mujeres estaban rodeadas por varios hombres y una de ellas extraía pequeños paquetes de un bolso para entregarlos a cambio de dinero.

Al notar la presencia policial, el grupo de hombres logró darse a la fuga rápidamente. Sin embargo, la mujer que portaba el bolso fue interceptada en el lugar, mientras que sus dos cómplices fueron alcanzadas a los pocos metros tras un breve intento de escape.

Durante la requisa de urgencia, los uniformados incautaron 15 envoltorios con cocaína fraccionada para la venta y una suma superior a los 200 mil pesos en efectivo, presuntamente fruto de la actividad ilícita que desarrollaban en el sector.

Lo que más llamó la atención de los investigadores fue el historial de las detenidas. Según informaron fuentes judiciales, dos de las imputadas poseen múltiples antecedentes penales. El caso más grave es el de una de ellas, quien ya había sido expulsada de Argentina en dos oportunidades anteriores y había reingresado de forma ilegal para continuar delinquiendo.

La Unidad Fiscal de Flagrancia Este tomó intervención inmediata, imputando a las tres mujeres por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Debido al riesgo de fuga y la falta de arraigo legal en el país, se dictó la prisión preventiva mientras avanza la causa.