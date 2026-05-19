La conductora y bailarina Lourdes Sánchez protagonizó un episodio que generó repercusión nacional luego de dar positivo en un control de alcoholemia realizado durante el fin de semana en la ciudad de Corrientes.

Según trascendió, el operativo fue realizado por personal de tránsito durante la madrugada del viernes, en el marco de los habituales controles preventivos desplegados antes del fin de semana. Allí, los agentes interceptaron el vehículo de la artista y le practicaron el test correspondiente.

El resultado del examen arrojó 1,5 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que supera ampliamente el límite permitido para conducir. De acuerdo a medios correntinos, el nivel detectado equivaldría a tres veces más de lo autorizado por la normativa vigente.

Tras conocerse el resultado, las autoridades aplicaron el protocolo previsto para estos casos: le retuvieron la licencia de conducir y secuestraron el vehículo, que fue trasladado por una grúa municipal hasta el depósito oficial, donde permaneció durante todo el fin de semana.

El caso tomó mayor notoriedad debido a que Sánchez actualmente ocupa un cargo público como presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes, situación que multiplicó las críticas y el debate en redes sociales sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos.

Este lunes, la pareja del productor Pablo Prada, más conocido como “Chato” Prada, se presentó ante el Tribunal de Faltas local para regularizar su situación y recuperar el automóvil. Allí confirmó que deberá pagar una multa cercana a los $665.000.

Además de la sanción económica, la Justicia resolvió suspenderle la licencia de conducir por 60 días. La propia artista reconoció públicamente que acatará la medida y permanecerá sin manejar durante ese período.