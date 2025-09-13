Una familia del departamento Sarmiento entregó a la Policía de San Juan un jabalí que mantenía en su domicilio particular, luego de ser advertidos sobre los riesgos que representa la tenencia de este animal silvestre. El animal fue trasladado al Parque Faunístico de Rivadavia, un centro de conservación y cuidado de especies, donde será examinado para determinar si es viable su regreso a la naturaleza. La entrega fue realizada por los mismos propietarios de forma voluntaria.

El suceso se desarrolló en una vivienda de la localidad de Cochagual. Personal de la Unidad Rural N.º 4 acudió al lugar, donde un hombre de 30 años manifestó su intención de desprenderse del porcino salvaje. La decisión surgió después de que la familia comprendiera que el jabalí no era una mascota y que su comportamiento podría tornarse agresivo y problemático. Los especialistas procedieron a trasladar al ejemplar hasta el predio de la Ruta 60.

Una vez en el Parque Faunístico, el animal autóctono será sometido a una revisión completa por parte de los profesionales del lugar. El centro se dedica a la rehabilitación y el resguardo de diferentes especies que provienen de incautaciones legales. El objetivo es evaluar las condiciones del jabalí y, si todo resulta favorable, planificar su posterior liberación en un hábitat adecuado.