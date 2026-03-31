Obras Sanitarias avanzó con una obra histórica en el departamento Ullum que permitirá mejorar el acceso al agua potable en la zona alta. Se trata de la instalación de dos tanques cisterna, los más grande de la Región de Cuyo, en el sector de La Toma, una intervención esperada desde hace años por los vecinos.

Las estructuras de cada tanque fue de 150.000 litros de capacidad cada una y fueron emplazadas el pasado 18 de marzo en la finca de "Yaya"en un operativo que demandó coordinación técnica y logística. El traslado desde el Parque Industrial de Chimbas hasta el lugar de instalación requirió un despliegue especial debido a las dimensiones de los tanques, que alcanzan los 4 metros de diámetro y 16 metros de altura.

Los tanques fueron instalados en la finca "Yaya".

Una vez en el sitio, se llevaron adelante tareas de izaje con equipos específicos y bajo estrictos controles de seguridad. El procedimiento fue supervisado por personal especializado, con el objetivo de garantizar una instalación segura en un terreno con particularidades propias de la zona.

La obra no solo implica la incorporación de infraestructura, sino también una solución concreta a una demanda sostenida en el tiempo. En total, se estima que más de 3.200 vecinos se verán beneficiados de manera directa, al contar con un servicio más estable y continuo.

Desde Obras Sanitarias señalaron que la intervención forma parte de un plan de mejora del sistema hídrico provincial, orientado a ampliar la cobertura y optimizar la distribución en sectores con dificultades estructurales. En este caso, la imposibilidad de realizar perforaciones obligó a diseñar una alternativa que permitiera almacenar y distribuir agua de manera eficiente.

La obra beneficia a más de 3.200 vecinos y refuerza la infraestructura hídrica del departamento.

Los tanques fueron construidos por la empresa PSJ Industria a través de una licitación pública y fabricados en fibra de vidrio con tecnología específica. Además, representan una de las estructuras de mayor tamaño en su tipo dentro de la región de Cuyo.

Este logro fue posible gracias al trabajo conjunto de todas las áreas de la empresa, como Seguridad y Salud Ocupacional, Logística, Servicios, Producción, Mantenimiento, Obras, Comercial, entre otras.

Con esta obra, Obras Sanitarias continúa fortaleciendo la infraestructura hídrica de la provincia, garantizando un servicio esencial y mejorando la calidad de vida de los sanjuaninos.