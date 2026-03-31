Un intento de robo se registró en el departamento Chimbas y terminó de manera insólita cuando el presunto autor quedó atrapado en un contenedor al intentar escapar con distintos elementos sustraídos. El hecho fue abordado en el marco de Flagrancia y quedó bajo intervención judicial.

El episodio ocurrió este lunes en jurisdicción de la Comisaría 17ª de Chimbas, en un predio de canchas de fútbol ubicado sobre calle Necochea, al norte de calle Oro. Según informaron fuentes policiales, personal del Comando Radioeléctrico Norte, a bordo del móvil Halcón H-11, intervino tras tomar conocimiento de la situación.

Al detenido Carlos javier Mereles se le inició una causa penal en el sistema de Flagrancia.

De acuerdo al parte, un sujeto identificado como José javoer mereles apodado el "Loco Flaco" ingresó al lugar y accedió a un contenedor que se encontraba dentro del predio, desde donde sustrajo diversos elementos. Sin embargo, al intentar retirarse, el hombre quedó atrapado entre las rejas del mismo, sin poder salir por sus propios medios.

En ese contexto, personas que se encontraban dentro del predio advirtieron la maniobra y lograron reducir al sospechoso, reteniéndolo hasta la llegada de los efectivos policiales.

Durante el procedimiento, se secuestraron los elementos que el individuo intentó sustraer: 12 vasos, siete botellas de gaseosa Fanta de medio litro, cuatro Coca Cola de medio litro, cinco aguas saborizadas Aquarius, una Sprite de 500 centímetros cúbicos y dos infladores.

Todos estos elementos pudo sustraer el malviviente del interior del conetenedor del cual no pudo salir.

Según se reconstruyó, el acusado habría intentado ingresar al contenedor por un espacio reducido, de aproximadamente 27 por 36 centímetros, lo que finalmente derivó en que quedara atascado al momento de salir.

Tras la aprehensión, se dio intervención al ayudante fiscal Mariano Tejada, bajo directivas de la fiscal Virginia Branca, quienes dispusieron las medidas de rigor en el marco de una causa caratulada como robo en grado de tentativa.

El sujeto quedó a disposición de la Justicia mientras se avanzó con las actuaciones correspondientes para esclarecer completamente el hecho.