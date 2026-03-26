Luego de varias semanas envuelto en polémica, el Gobierno provincial resolvió avanzar con un recambio en la Dirección de Hidráulica, un área central para el esquema productivo de San Juan. La decisión implicó la designación de José María Ginestar como nuevo director, mientras que Raúl Ruíz dejará el cargo, aunque continuará vinculado a la gestión en otra área del Ejecutivo.

El movimiento fue oficializado por el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, quien puso en funciones al nuevo titular del Departamento de Hidráulica en el marco de una reorganización interna. Según explicaron desde el Gobierno, esta modificación responde a una segunda etapa de gestión que busca ordenar el funcionamiento del organismo tras semanas de cuestionamientos.

Ginestar, ingeniero y hasta ahora Director de Recursos Energéticos, llega con la misión de encauzar una dependencia que venía atravesando tensiones, tanto puertas adentro como en su vínculo con los actores del sistema hídrico. La referencia a la comunicación aparece como uno de los puntos sensibles a corregir. En las últimas semanas, distintos sectores habían expuesto la necesidad de mejorar los canales de diálogo con Hidráulica, especialmente en lo vinculado a la planificación y ejecución de obras. En ese contexto, el Gobierno apuesta a una conducción que priorice la cercanía con los regantes y la transparencia en la gestión.

Desde el Ejecutivo señalaron que el cambio forma parte de una reorganización del esquema de trabajo que se viene desarrollando desde el inicio de la actual administración, pero que ahora ingresa en una etapa de consolidación. El objetivo es fortalecer el funcionamiento institucional del organismo, mejorar su visibilidad y profundizar el trabajo articulado con los regantes, el Consejo y la comunidad en general.

Hidráulica es considerada un área estratégica en la provincia, ya que la administración del recurso hídrico impacta directamente en la producción agrícola y en el desarrollo económico local. Por eso, el recambio no solo busca cerrar un ciclo de conflictividad, sino también reposicionar a la dependencia dentro de las prioridades de gestión.

Con la llegada de Ginestar, el Gobierno intenta dar una señal de ordenamiento en una dirección que venía golpeada por la polémica, apostando a una nueva etapa con foco en la ejecución, la información y el vínculo con los actores clave del sistema productivo sanjuanino.