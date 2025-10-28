La lucha por no descender en la Liga Profesional de Fútbol ha llegado al escritorio de la AFA. Aldosivi presentó un pedido formal el lunes 27 de octubre de 2025 para que la entidad madre del fútbol argentino revea la devolución de seis puntos que le fueron otorgados a Godoy Cruz. En el caso de que todo resulte a favor de los marplatenses, el más beneficiado sería San Martín.

Este reclamo adquiere una dimensión crucial debido a la actual situación de ambos clubes en la tabla. El Tiburón (Aldosivi) se encuentra muy complicado en la pelea por no descender, ya que está último en los promedios y en la tabla anual, sumando 24 puntos. Por su parte, El Tomba (Godoy Cruz) se encuentra en la posición 28° con 27 puntos. Si la AFA fallara a favor de Aldosivi y le quitara los seis puntos a Godoy Cruz, el equipo mendocino caería a 21 unidades, quedando incluso por debajo de Aldosivi, cuando aún restan nueve puntos por jugar.

Por su parte, quien estaría saliendo del descenso sería San Martín, que gracias a la reducción de puntos de su clásico, ascendería en la tabla anual y también superaría en promedio a los mendocinos. Eso sí, tendría que evitar perder para no ser alcanzados por sus rivales del descenso.

El origen de la polémica: los puntos devueltos

Los seis puntos reclamados por Aldosivi provienen de dos fallos diferentes del Tribunal de Apelaciones de la AFA. En 2024 y en 2025, el Tribunal falló a favor del conjunto mendocino y le regresó las unidades que le habían sido quitadas por distintos incidentes ocurridos en partidos de la Liga Profesional.

Las quitas de puntos iniciales fueron producto de incidentes graves:

Primer Caso (2024): El 25 de mayo de 2024, hubo incidentes entre la barra de Godoy Cruz, en medio de la tribuna, durante el partido que disputó el equipo contra San Lorenzo. Segundo Caso (2025): En febrero de 2025, ocurrió la agresión de un menor al juez de línea que arbitraba en el partido contra Talleres.

Por ambos hechos, el Tomba recibió la quita de puntos y también sanciones económicas. Sin embargo, la posterior decisión del Tribunal de Apelaciones de la AFA de devolverle los puntos es la que ahora Aldosivi pide que se revise para determinar si fue de manera reglamentaria.

Aunque días atrás había trascendido que Aldosivi presentaría un reclamo por declaraciones del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien sugirió que se "modifican los descensos según quién está en riesgo", la queja formal presentada no tiene que ver con ese hecho. Ahora, resta ver qué determinación tomará la AFA ante la queja presentada por El Tiburón.