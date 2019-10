Con López y De Sousa en libertad, se reanudó juicio por Oil Combustibles

POR AGENCIA TÉLAM

El juicio oral por presunta adjudicación irregular de planes de pago a la petrolera Oil Combustibles por parte de la AFIP en el kirchnerismo se reanudó hoy tras la liberación de los empresarios acusados, Cristóbal López y Fabián De Sousa, Ambos estuvieron presentes en la audiencia ante el Tribunal Oral Federal 3 luego de quedar excarcelados la semana pasada en la causa por los cuadernos de la corrupción. "Es más fácil contarle un cuento a la sociedad y a ustedes que tienen que decidir, que ponerse a trabajar y verificar las cuentas", cuestionó De Sousa al reanudar su declaración indagatoria que ya lleva cuatro audiencias. Una vez que finalice su turno, será momento de escuchar a su socio Cristóbal López en el juicio que se les sigue a ambos junto al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray. Al inicio de la audiencia en los tribunales federales de Retiro ocurrió un insólito episodio cuando del teléfono celular de uno de los presentes, el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, se activó un audio de la ex presidenta Cristina Kirchner. "Hoy no podemos comer choripan porque hay lluvia", se escuchó decir en la sala de audiencias a la actual candidata a vicepresidenta del Frente de Todos. La frase había sido pronunciada en un acto en 2017. El audio se escuchó dos veces y provocó comentarios risueños entre el público hasta que fue desactivado. Echegaray, López y De Sousa son juzgados por el supuesto otorgamiento de planes de pago de manera irregular a la petrolera de los dos últimos, que no depositaban en tiempo y forma el llamado impuesto a los combustibles líquidos que se retenía a los clientes. Según la acusación del fiscal que investigó el caso, Gerardo Pollicita, ese dinero habría sido desviado para invertir en otras empresas del grupo Indalo, sobre todo los medios de comunicación afines al kirchnerismo.