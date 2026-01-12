Con un dron y un experto en altura, buscan rescatar a un perro en el cerro en Jáchal

Un operativo conjunto de rescate se pone en marcha este lunes en las alturas del cerro del Agua Negra, en Jáchal, con un objetivo claro: localizar y rescatar con vida a un perro que lleva varios días atrapado en la zona, despertando una creciente preocupación en la comunidad.

Los intentos iniciales realizados en los últimos días por Bomberos Voluntarios no tuvieron éxito debido a la extrema complejidad del terreno. La altura, las pendientes pronunciadas y el difícil acceso convirtieron las tareas de rastrillaje en una misión de alto riesgo, sin que pudieran avistar o ubicar con precisión al animal.

Publicidad

Un operativo especializado para una misión compleja

Ante la urgencia del caso y la necesidad de una intervención técnica, se conformó un equipo especializado. La planificación cuenta con la participación clave de Jorge Lobos, un experimentado profesional en escalada y trabajos en altura, cuya pericia será fundamental para el desarrollo seguro de la misión.

El operativo, que comenzará en la primera hora de la mañana de este lunes, está estructurado en dos fases principales:

Publicidad