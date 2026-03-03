Escalada en Medio Oriente: Israel ataca Teherán y Beirut en simultáneo

En el cuarto día de una escalada militar sin precedentes, la armada israelí lanzó este martes 3 de marzo de 2026 una ofensiva simultánea contra Teherán y Beirut. La operación aérea impactó contra la presidencia y el consejo de seguridad en la capital iraní, mientras que en Líbano los objetivos incluyeron cuarteles y depósitos de armas de Hezbolá. Este despliegue de fuerza se produce en conjunto con el avance de soldados israelíes en el sur libanés.

La reacción de Irán y sus aliados no se hizo esperar. Hezbolá aseguró haber respondido con ataques contra tres bases militares en Israel, mientras que el Estado Hebreo confirmó la interceptación de una ola masiva de misiles dirigidos a diversas localidades, entre ellas Jerusalén. Por su parte, Irán afirmó haber destruido una base aérea estadounidense situada en Baréin.

La inestabilidad ha alcanzado múltiples puntos estratégicos de la región. En Riad, Arabia Saudita, dos drones impactaron contra la embajada de Estados Unidos, provocando un incendio limitado y obligando al confinamiento de los ciudadanos estadounidenses en el país. Al mismo tiempo, la embajada de EE. UU. en Kuwait anunció su cierre indefinido por las tensiones. En otros frentes, el Ministerio de Defensa de Catar informó la interceptación de dos misiles balísticos y el derribo de dos bombarderos iraníes, mientras que drones atacaron un depósito de combustible en un puerto de Omán.

Desde Washington, el presidente Donald Trump señaló que la ofensiva contra Irán podría durar más de lo previsto: "La ofensiva contra Irán podría durar más de lo previsto". El mandatario también definió la prioridad estratégica actual: "Primero, estamos destruyendo las capacidades de misiles balísticos de Irán".

Dentro del gobierno estadounidense, la operación denominada "Furia épica" ha generado declaraciones con distintos matices sobre sus metas finales. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, enfatizó que la misión "no es un ejercicio de construcción de democracia". Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, admitió a periodistas que a Estados Unidos "le encantaría" que "el pueblo iraní pudiera derrocar a este gobierno", aunque aclaró que este no representa el objetivo directo de la guerra actual.