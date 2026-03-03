Sebastián Villa habló de los rumores que lo vinculan con volver a Boca

Tras el empate 1-1 entre Independiente Rivadavia y River en Mendoza, Sebastián Villa se pronunció sobre las versiones que lo vinculan con un retorno a Boca Juniors. El rumor surgió a partir de la inminente salida de Lucas Blondel a Huracán, lo que permitiría al Xeneize habilitar un cupo para fichajes fuera del plazo reglamentario de la Liga Profesional.

Al ser consultado sobre el tema, el atacante colombiano se mostró firme: “Yo no hablo de eso”. Inmediatamente, profundizó sobre su presente deportivo y delegó las negociaciones: “Ahora estoy enfocado 100% en Independiente Rivadavia, de esas cosas se encarga mi representante”.

Desde la institución mendocina sostienen que no existieron contactos formales por parte de la gestión que encabeza Juan Román Riquelme para iniciar una negociación. No obstante, el jugador dejó una puerta abierta de cara al próximo mercado de pases. Sobre su compromiso actual y lo que vendrá, Villa concluyó: “Voy a dar el todo por el todo por el club. Después vamos a ver a mitad de año qué es lo que puede pasar”.