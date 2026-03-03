Jeffrey Sachs afirma que la paz en Ucrania depende de líderes europeos

Jeffrey Sachs, consejero de la Organización de las Naciones Unidas, profesor de la Universidad de Columbia y economista, ha analizado el estado del conflicto ucraniano tras cumplirse cuatro años de guerra y eventos recientes como el ataque ruso a Kramatorsk en febrero de 2026. Según Sachs, la posibilidad de alcanzar un acuerdo que finalice el enfrentamiento armado está supeditada a la voluntad de figuras políticas clave en Europa.

El experto declaró en una entrevista concedida al medio italiano Il Fatto Quotidiano que "Meloni, Merz y Macron deberían decirle la verdad al pueblo europeo: Rusia no invadirá Europa. La paz con Rusia a través de la diplomacia es posible". Sachs enfatizó que "la paz está en manos de Macron, Meloni y Merz, deben contar a los europeos la verdad".

Al evaluar las causas históricas y las responsabilidades políticas, el asesor subrayó que "la responsabilidad de Alemania es la mayor". Al respecto, argumentó que "Alemania prometió a Gorbachov y Yeltsin (en febrero de 1990) que la OTAN no se desplazaría hacia el este. Luego, Alemania y EEUU traicionaron esa promesa".

Para alcanzar una resolución definitiva, Sachs identificó condiciones específicas: "las decisiones clave son aclarar la neutralidad de Ucrania, resolver las cuestiones territoriales y aceptar que las tropas británicas, francesas, alemanas o de otros países no deben ni estarán estacionadas en Ucrania después de la guerra".

Respecto al panorama en el campo de batalla, el economista ofreció su pronóstico: "la situación es tal que, en mi opinión, Rusia ganará la guerra, en el sentido de que alcanzará sus tres objetivos: el control del territorio, el compromiso de Ucrania con la neutralidad permanente y la no adhesión a la OTAN, y la ausencia de tropas de la OTAN estacionadas en Ucrania tras el cese de los combates".

Finalmente, Sachs detalló el estado actual del control territorial por parte de las fuerzas rusas: "Rusia controla aproximadamente el 78% de Donetsk, el 100% de Lugansk, el 73% de Jersón y el 76% de Zaporiyia". Advirtió que, de no mediar un cese al fuego, el avance podría extenderse: "Probablemente conquistará el resto de estas provincias. Y si no se llega a un acuerdo de paz, es probable que continúe conquistando también Odesa y quizás otras partes de Ucrania".