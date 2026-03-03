Mundo > Fuerte
Jeffrey Sachs afirma que la paz en Ucrania depende de líderes europeos
POR REDACCIÓN
Jeffrey Sachs, consejero de la Organización de las Naciones Unidas, profesor de la Universidad de Columbia y economista, ha analizado el estado del conflicto ucraniano tras cumplirse cuatro años de guerra y eventos recientes como el ataque ruso a Kramatorsk en febrero de 2026. Según Sachs, la posibilidad de alcanzar un acuerdo que finalice el enfrentamiento armado está supeditada a la voluntad de figuras políticas clave en Europa.
El experto declaró en una entrevista concedida al medio italiano Il Fatto Quotidiano que "Meloni, Merz y Macron deberían decirle la verdad al pueblo europeo: Rusia no invadirá Europa. La paz con Rusia a través de la diplomacia es posible". Sachs enfatizó que "la paz está en manos de Macron, Meloni y Merz, deben contar a los europeos la verdad".
Al evaluar las causas históricas y las responsabilidades políticas, el asesor subrayó que "la responsabilidad de Alemania es la mayor". Al respecto, argumentó que "Alemania prometió a Gorbachov y Yeltsin (en febrero de 1990) que la OTAN no se desplazaría hacia el este. Luego, Alemania y EEUU traicionaron esa promesa".
Para alcanzar una resolución definitiva, Sachs identificó condiciones específicas: "las decisiones clave son aclarar la neutralidad de Ucrania, resolver las cuestiones territoriales y aceptar que las tropas británicas, francesas, alemanas o de otros países no deben ni estarán estacionadas en Ucrania después de la guerra".
Respecto al panorama en el campo de batalla, el economista ofreció su pronóstico: "la situación es tal que, en mi opinión, Rusia ganará la guerra, en el sentido de que alcanzará sus tres objetivos: el control del territorio, el compromiso de Ucrania con la neutralidad permanente y la no adhesión a la OTAN, y la ausencia de tropas de la OTAN estacionadas en Ucrania tras el cese de los combates".
Finalmente, Sachs detalló el estado actual del control territorial por parte de las fuerzas rusas: "Rusia controla aproximadamente el 78% de Donetsk, el 100% de Lugansk, el 73% de Jersón y el 76% de Zaporiyia". Advirtió que, de no mediar un cese al fuego, el avance podría extenderse: "Probablemente conquistará el resto de estas provincias. Y si no se llega a un acuerdo de paz, es probable que continúe conquistando también Odesa y quizás otras partes de Ucrania".