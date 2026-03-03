Primera foto de Gia, la hija de Paulo Dybala y Oriana Sabatini

El futbolista de la Roma, Paulo Dybala (32), y la cantante Oriana Sabatini (29) le dieron la bienvenida a su primera hija, Gia, este lunes 2 de marzo de 2026. La pequeña nació a las 8:57 de la mañana en el Hospital Gemelli de la capital italiana, con un peso de 3 kilos. Si bien el parto estaba originalmente programado para el miércoles 11 de marzo, la llegada de la niña se terminó adelantando.

Para el especial acontecimiento, los abuelos maternos, Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini, junto a la hermana de la flamante madre, Tiziana, se trasladaron a Italia para estar presentes.

A pocas horas del nacimiento, Dybala compartió en su cuenta de Instagram la primera postal familiar, donde se observa el entrelazado de las manos de los padres con las de la pequeña, dejando ver además la mitad de la cara de la beba, quien aparece con sus ojos abiertos.

En su rol de vocero de la recién nacida, el delantero publicó un tierno mensaje: “Un aplauso pa’ Mami y Papi”.