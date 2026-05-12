El sistema de educación privada de San Juan se encuentra en plena transición administrativa para definir quiénes serán los beneficiarios de los vouchers educativos durante el ciclo lectivo 2026. Según los datos proporcionados por la cartera educativa, la población total de alumnos en este sector creció de 62.351 en 2025 a 62.418 en el presente año. Actualmente, el proceso se encuentra en una etapa técnica fundamental para cruzar datos entre las familias, las instituciones y la Nación.

La directora de Educación Privada, Andrea Fernández, explicó a DIARIO HUARPE que los padres deben estar atentos a las plataformas oficiales para conocer su estado. “Estamos en el periodo de certificación. La inscripción cerró el 30 de abril, luego hay un periodo de certificación donde los papás tienen que entrar nuevamente a Mi Argentina, verificar que completaron con todos los pasos”, detalló la funcionaria sobre la logística del programa,.

Plazos y rectificación de datos

El cronograma vigente establece fechas límite para corregir posibles errores en la carga de información. Este paso es vital para que el beneficio no sea rechazado por inconsistencias en los datos escolares o familiares. Al respecto, Fernández precisó que el sistema permite correcciones inmediatas:

“Estamos hasta el 18 de mayo en la parte de lo que es la rectificación. Después de ese periodo ya se puede hacer el cierre, ya los papás pueden empezar a verse en la página y ver cuál es la situación”.

Andrea Fernández - Dir. de Educación Privada. (Foto DIARIO HUARPE)

Una vez superada esta fecha, la comunicación de los resultados y el pago efectivo será gestionado directamente por el Gobierno Nacional a través de sus canales digitales. La funcionaria instó a los interesados a no abandonar el trámite, ya que representa una ayuda económica que oscila entre los 23.000 y 30.000 pesos, dependiendo del caso.

El impacto en las familias y el antecedente 2025

La importancia de esta asistencia radica no solo en el alivio al presupuesto hogareño, sino también en la estabilidad financiera de los propios colegios.

“Yo apelo a esto, a que nos tomemos cinco minutitos de nuestro tiempo para poder completar. Esto ayuda al bolsillo del papá, ayuda a que no tengan tanta morosidad nuestros colegios”, remarcó la directora.

Para tener un parámetro de la cobertura, Fernández compartió estadísticas del ciclo anterior que sirven como base comparativa.Durante el ciclo lectivo 2025, un total de 13.515 estudiantes sanjuaninos lograron acceder al beneficio de los vouchers educativos, lo que representó aproximadamente el 21,67% de la matrícula total de 62.351 alumnos que registraba el sector privado en ese periodo.

Esta cifra alcanzó a 9.468 familias en toda la provincia, en donde en el nivel primario se llevó la parte más representativa con el 45,88% de los beneficios otorgados con un total de 6.201 estudiantes, el nivel secundario con el 39,81%, correspondiente a 5.380 alumnos beneficiados y el nivel inicial el 14,31% restante de los vouchers entregados, con 1.934 niños y niñas alcanzados por la medida.