La Justicia realizó el juicio abreviado este viernes a Víctor Alfonso Más Almiñana, el hombre que embistió a una pareja que circulaba en moto con su camioneta y escapó. El siniestro ocurrió el pasado 18 de noviembre en Rawson.

Fuentes judiciales afirmaron que Más Almiñana fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento condicional y a cuatro años de inhabilitación para conducir vehículos motorizados, al considerarlo autor material responsable del delito de lesiones culposas por conducción negligente, imprudente y antirreglamentaria, agravado por fuga y pluralidad de víctimas. Además, se le impusieron reglas de conducta por un plazo de tres años.

La defensa técnica estuvo a cargo del Dr. Carlos Reinoso, mientras que la acusación fue representada por el fiscal Dr. Francisco B. Micheltorena Ponzo y su ayudante, Abg. Emiliano Pugliese. El magistrado dispuso la inmediata libertad del condenado, quien cumplía prisión preventiva domiciliaria. La resolución busca garantizar la responsabilidad penal del imputado y establecer medidas de prevención para futuras conductas al volante.

El accidente por el cual se lo acusa se produjo el pasado 18 de noviembre, cuando Rodrigo Cano (21) y Rocío Bonilla (21) circulaban en una moto Motomel 150 cc por calle 5 de Oeste a Este. Al intentar girar hacia el sur por el Callejón Cervantes, fueron embestidos desde atrás por la camioneta Volkswagen Amarok conducida por Más, quien tras el impacto huyó a gran velocidad.

Un chofer de Uber que presenció el hecho fue clave para la detención de Más. Siguió a la Amarok durante unos dos kilómetros hasta verla ingresar a una propiedad. Tras dar aviso al 911, la policía ingresó a la cabaña del fondo con autorización de la propietaria y confirmó que la camioneta pertenecía al acusado, con domicilio en calle 4 y América.