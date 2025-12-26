En la mañana del 26 de diciembre de 2025, la Justicia de San Juan confirmó la condena de Enzo Ariel Sánchez a una pena única de 21 años y 7 meses de prisión en el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) por múltiples hechos de robo, hurto y tentativa de robo cometidos en distintos departamentos de la provincia.

Según detallaron los fiscales del caso, Cristian Catalano y Miguel Gay, el imputado comenzó su serie de delitos el 27 de agosto, cuando sustrajo sin ejercer violencia una motocicleta Honda Twister 300 cc frente a un local comercial en Capital.

Días después, el 4 de septiembre, rompió la ventana de un Toyota Etios y sustrajo del interior una notebook, una billetera, auriculares y tarjetas bancarias, desplazándose en la misma motocicleta que había robado anteriormente. Al día siguiente, el 5 de septiembre, Sánchez rompió el vidrio de un Volkswagen Up y sustrajo una cartera con dinero, celular y auriculares, antes de huir del lugar.

El 6 de septiembre, intentó robar un Peugeot 208, pero se retiró sin sustraer nada luego del pedido de auxilio de la víctima. Más tarde, el 9 de septiembre, estalló el vidrio de un Citroen Cactus y logró llevarse una mochila con diversos efectos, incluidas tarjetas de crédito. Finalmente, el 13 de septiembre ingresó a un inmueble en Albardón, violentó una ventana y sustrajo un parlante y una caja de herramientas, para luego evadirse del lugar en la motocicleta.

Durante la audiencia, se aplicó el instituto de juicio abreviado, lo que permitió unificar esta condena con sentencias previas. La pena total de 21 años y 7 meses incluye cuatro robos simples, un hurto calificado y un intento de robo, todos en concurso real, y deberá cumplirse íntegramente en el SPP según lo determinado por la Justicia.