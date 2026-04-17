Un hombre fue condenado a seis meses de prisión efectiva en San Juan luego de ser hallado culpable de protagonizar dos hechos de amenazas, uno de ellos contra un menor de edad al que intimidó exhibiéndole un arma de fuego.

Se trata de Edgar Iván Caliva Guerrero, quien recibió la pena tras la homologación de un acuerdo de juicio abreviado impulsado por la UFI Genérica. Además, fue declarado reincidente por la Justicia.

El episodio más grave ocurrió el 29 de julio de 2025 en un barrio de la zona de Marquesado. De acuerdo a la denuncia, un niño había salido a comprar pan a un kiosco cercano cuando se cruzó con el acusado, conocido como “Iván el Buitre”.

Al regresar a su casa, el menor llegó llorando y visiblemente alterado, y relató que el sujeto le exhibió un arma de fuego que sacó de su pantalón y lo amenazó con matar a su madre, generando una situación de extrema angustia.

Meses más tarde, el 9 de febrero de 2026, Caliva Guerrero volvió a protagonizar un hecho similar en el predio del Sporting Club Alfiles Anexo, en el departamento Rivadavia. Allí ingresó sin autorización tras dañar el alambrado perimetral.

Según la investigación, al ser increpado por un trabajador del lugar, el acusado reaccionó de forma violenta, exhibió lo que aparentaba ser un arma de fuego y lanzó amenazas de muerte tanto contra el empleado como contra su familia.

En ninguno de los dos casos se logró el secuestro del arma utilizada en las intimidaciones, aunque los testimonios fueron suficientes para avanzar en el proceso judicial.

Ambos hechos fueron unificados en una misma causa, en la que el imputado fue condenado por amenazas simples en dos hechos y daño en dos hechos en concurso real. El tribunal dispuso que continúe detenido y sea trasladado al Servicio Penitenciario Provincial, donde cumplirá la condena una vez que la sentencia quede firme.