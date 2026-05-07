En lo que la Justicia sanjuanina considera un "caso testigo" de grooming puro, un joven de 21 años, identificado como Medina y oriundo de Mercedes, provincia de Buenos Aires, fue condenado hoy tras una compleja investigación interestadual. El sujeto fue hallado culpable de contactar a dos niñas sanjuaninas de apenas 12 años, a quienes captaba a través del popular videojuego Free Fire.

El Fiscal Pablo Martin y los ayudantes fiscales Federico Pereyra y Federico Martínez explicaron a DIARIO HUARPE los detalles de una causa que calificaron como "realmente compleja". La investigación se inició a raíz de un reporte del NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children), del cual San Juan es punto de contacto.

Los profesionales destacaron que el modus operandi de Medina seguía un patrón de manual: "Hablando con nenas de 12 años, claramente primero se hace pasar por un menor y luego las va llevando hacia otras plataformas", explicaron. El contacto se iniciaba en el videojuego, pasaba a Instagram y finalmente derivaba en videollamadas donde se producían exhibiciones.

La evidencia contra el joven fue contundente gracias a un trabajo técnico de geolocalización de direcciones IP y datos de registro solicitados a la empresa Meta. "Sabíamos qué dispositivo era el que utilizaba; de hecho, lo tenía cargando en la mesa de luz al momento del allanamiento", detallaron desde la fiscalía.

Allanamiento y condena

El operativo de detención implicó un viaje de la Brigada sanjuanina hacia Buenos Aires el pasado domingo, trabajando en conjunto con la DDI Bonaerense y la Fiscalía de Mercedes. Durante el allanamiento, se realizó un triage (mirada preliminar autorizada) del celular de Medina, donde se detectó además la tenencia de material de abuso sexual infantil en su galería.

Finalmente, mediante un acuerdo de juicio abreviado, el joven aceptó su culpabilidad y fue condenado a la pena de dos años y seis meses de prisión. "El mínimo son seis meses, por lo tanto, es una muy buena condena por el delito de grooming", señalaron los fiscales, aunque aclararon que la pena no es de cumplimiento efectivo debido a las escalas que marca el Código Penal.

Prioridad en la prevención

Desde Fiscalía General destacaron que este tipo de delitos informáticos son una prioridad absoluta. Los fiscales hicieron hincapié en la importancia de dar a conocer la gravedad de estos hechos que, aunque no se den de forma presencial, generan un daño real en los menores. Actualmente, la unidad de delitos informáticos continúa coordinando capacitaciones para prevenir estos casos y fortalecer el vínculo de la justicia con los adolescentes.