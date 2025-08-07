Un fuerte choque se registró durante la mañana de este jueves en una concurrida zona de San Juan, cuando un camión de carga marca Ford colisionó con un automóvil Volkswagen Gol Trend. El incidente tuvo lugar aproximadamente a las 10:30 de la mañana en el cruce del Acceso Este y el lateral de Circunvalación, específicamente en la bifurcación que se encuentra apenas uno baja del acceso, antes de llegar a la calle Gorriti.

El camión involucrado en el choque. Foto: Sergio Leiva///DIARIO HUARPE.

Según los detalles preliminares, el camión circulaba por el Acceso Este, mientras que el Volkswagen Gol Trend intentó cruzar desde el lateral de Circunvalación, derivando en una colisión de gran magnitud.

En el interior del auto viajaban dos personas, un hombre y una mujer. Ambos ocupantes fueron inmediatamente trasladados al Hospital Dr. Guillermo Rawson. Si bien el impacto fue "muy fuerte", el traslado se realizó solamente "por precaución para chequeo de rutina", indicando que sus lesiones no serían de gravedad. Por otro lado, el conductor del camión no sufrió ninguna herida y se encuentra en buen estado de salud.