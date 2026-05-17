Tobías Martínez logró este domingo una victoria destacada al imponerse en la cuarta fecha del TC Pick Up, disputada en el autódromo de La Plata, en una actuación que marca un nuevo hito en su carrera deportiva. El piloto sanjuanino consiguió su primer triunfo en la categoría de camionetas y se convirtió en uno de los pocos en alcanzar victorias en todas las divisiones fiscalizadas por la ACTC.

Martínez alcanza un logro histórico en su trayectoria: ganó en todas las categorías de la ACTC. (Gentileza)

El triunfo llega en un momento clave para Martínez, quien venía de un fin de semana complicado en el Turismo Carretera en Termas de Río Hondo, donde debió abandonar. Lejos de quedarse con ese sabor amargo, el sanjuanino encontró rápida revancha en Buenos Aires, donde fue protagonista desde el inicio de la actividad.

A bordo de la Chevrolet S10, el piloto mostró un rendimiento sólido durante todo el fin de semana, destacándose ya desde la clasificación y consolidando su dominio en la competencia final, donde logró cerrar una actuación contundente para subir a lo más alto del podio.

Con este resultado, Martínez no solo suma un triunfo importante en su presente deportivo, sino que además alcanza un logro histórico en su trayectoria: ya ganó en todas las categorías de la ACTC, incluyendo TC Pista Mouras, TC Mouras, TC Pista, Turismo Carretera, TC Pista Pick Up y ahora TC Pick Up.

La victoria en La Plata reafirma su crecimiento dentro del automovilismo nacional y lo posiciona como uno de los pilotos más completos y competitivos del país, capaz de adaptarse y rendir en diferentes categorías con resultados concretos.