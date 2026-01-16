El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció que el incendio forestal que afectó a la localidad de Epuyén se encuentra contenido en un 100%, tras más de una semana de intenso trabajo de brigadistas y fuerzas de emergencia. Las condiciones climáticas favorables, especialmente las lluvias registradas en las últimas horas, permitieron consolidar la contención del siniestro.

El mandatario destacó el esfuerzo de quienes trabajaron “día y noche en la primera línea de combate” y remarcó la magnitud del operativo desplegado. Más de 650 brigadistas, bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad y personal logístico participaron de las tareas, con el apoyo de ocho medios aéreos, maquinaria pesada, unidades móviles, equipos sanitarios y personal de Vialidad Provincial.

A través de sus redes sociales, Torres subrayó la coordinación entre organismos provinciales y nacionales, especialmente con el Servicio Nacional del Manejo del Fuego. Según explicó, el profesionalismo del Comité de Emergencia fue clave para sostener un operativo de gran escala en un contexto de sequía extrema y condiciones climáticas adversas.

El gobernador también agradeció el respaldo de brigadistas provenientes de Neuquén, Río Negro, Córdoba y Santiago del Estero. “La solidaridad interprovincial fue fundamental para enfrentar uno de los incendios más complejos de los últimos tiempos”, expresó.

Además, resaltó el acompañamiento de los vecinos de las zonas afectadas, muchos de los cuales sufrieron daños materiales, pero colaboraron activamente con los equipos de emergencia. “El pueblo chubutense estuvo espalda con espalda desde el primer momento”, afirmó.

Con el fuego ya contenido, el Gobierno provincial anunció que a partir de este viernes comenzará una nueva etapa centrada en la reconstrucción y el acompañamiento a las áreas más perjudicadas. Se realizarán evaluaciones de daños ambientales y materiales, y se brindará asistencia a las familias y productores afectados.

Mientras tanto, personal especializado continuará con tareas de monitoreo y recorridas preventivas en sectores como Puerto Patriada. Si bien no se registraron reactivaciones de focos, las autoridades mantienen el alerta por la persistente sequía.

Desde el Ejecutivo reiteraron la importancia de extremar las medidas de prevención y respetar las indicaciones oficiales, ya que el riesgo de nuevos incendios sigue latente en gran parte de la región patagónica.