Conor McGregor promete acabar con la carrera de Tony Ferguson: tuvo respuesta

En un recordatorio público esta semana, Conor McGregor y Tony Ferguson demostraron una vez más que su relación está lejos de ser amigable. Durante un lapso prolongado, ambos han intercambiado palabras afiladas en línea, creando un ambiente de tensión palpable. Como era de esperarse, rápidamente se llevaron todas las miradas de los usuarios en las plataformas digitales.

En su más reciente ola de tuits incendiarios, McGregor dirigió su atención al ex campeón de Peso Ligero, Tony Ferguson, haciendo una promesa contundente. "No te quepa duda de que te derrotaré, y no será un simple triunfo", fue lo que afirmó el irlandés, reavivando así el fuego de su rivalidad. Sin lugar a dudas, esto llamó la atención de muchos fanáticos en las redes sociales.

Publicidad

Por supuesto, Ferguson no tardó en responder al alarde de "The Notorious", mostrando su característico estilo sin filtros. "Ahí está, mi viejo amigo", comentó Ferguson de manera sarcástica. "Te tomó un tiempo llamarme la atención, ¿verdad? ¿Recuerdas cuando trabajabas para mí y te despedí porque no cumplías? Una vez soluciones tus asuntos legales, te invito a que firmes en la línea punteada, ¡Cobarde-Campeón!", agregó.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Se prende la llama entre McGregor y Ferguson

En el horizonte, se avecina el regreso de McGregor luego de una pausa prolongada debido a una lesión. Enfrentará a su adversario en la reciente temporada de The Ultimate Fighter, Michael Chandler. La pelea marcará el regreso del excampeón de dos divisiones al octágono desde su devastadora derrota por nocaut técnico ante Dustin Poirier, en UFC 264 en julio del 2021.

Mientras tanto, Ferguson, quien no ha experimentado la victoria desde su triunfo por nocaut técnico sobre Donald Cerrone en UFC 238 en junio de 2019, se encuentra en una racha de seis derrotas consecutivas. Su más reciente revés se produjo a manos de un estrangulamiento con triángulo en el brazo en UFC 291 en julio. La enemistad entre McGregor y Tony parece estar más viva que nunca, y los fanáticos esperan con ansias ver cómo se desarrolla esta rivalidad en el futuro cercano.