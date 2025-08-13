Evangelina Anderson y Martín Demichelis estarían atravesando una separación tras 18 años de relación

La historia de amor entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis habría llegado a su fin luego de casi dos décadas juntos. Según reveló el panelista Pepe Ochoa en el programa LAM (América TV), la modelo y el actual director técnico habrían decidido separarse tras un largo período de rumores, crisis y distanciamiento. Aunque en los últimos meses se habían mostrado en viajes familiares y compartiendo momentos juntos, la relación ya no seguiría en pie.

Durante la emisión del ciclo televisivo conducido por Ángel de Brito, Ochoa lanzó un enigmático para presentar la noticia. “No son perfil bajo, él es técnico. La información salió de acá en su momento, lo negaron, salieron a desmentir, y ahora reconfirmamos la separación. Ella está asentada acá. Ya hablaron por separado en el colegio, por esta situación por los hijos”, dijo, dando a entender que la ruptura ya está siendo tratada incluso en lo cotidiano, como la escolaridad de sus hijos.

Indicios que confirmarían la separación entre Demichelis y Anderson

Fue en ese contexto que se confirmó públicamente la separación de la pareja. Ángel de Brito sumó un dato que llamó la atención: Evangelina se habría comenzado a borrar algunos tatuajes vinculados a Demichelis. A esto se sumó Ochoa, quien aseguró haber hablado directamente con el tatuador. “Le pregunté: ‘Evangelina, ¿te estás borrando el tatuaje de Martín?’. Me dijo que no, pero luego dejó de contestarme. Consulté en su entorno y me confirmaron que ya inició el proceso”, explicó.

La última vez que se los vio juntos fue en julio, cuando realizaron un viaje familiar a Europa tras una breve estadía en Argentina. En esa oportunidad, visitaron Marbella y luego pasearon por Venecia, ciudad donde Anderson compartió un video mostrando parte del recorrido y su look para enfrentar el calor del verano europeo. A pesar de las sonrisas de aquel viaje, el contexto ya evidenciaba cierta tensión, especialmente por la incertidumbre laboral de Demichelis tras su salida de Rayados de Monterrey.

En medio de ese difícil momento, Evangelina Anderson había mostrado su apoyo públicamente mediante una frase publicada en redes sociales: “Al final te diferencia el corazón que tengas”, junto a un emoji de corazón rojo. El mensaje, aunque no mencionaba directamente a su esposo, fue interpretado como un gesto de respaldo en una etapa de transición. Cabe recordar que Evangelina había dejado su vida en Argentina para acompañarlo a México junto a sus hijas, una decisión que ahora parece haber quedado atrás con su regreso y la confirmación de esta separación.