La víctima del ataque ocurrido en el barrio privado San Juan de los Olivos, en Rawson, declaró este miércoles 13 de agosto de 2025 en una audiencia especial pedida por la fiscalía que investiga el caso. El hombre, identificado como Emanuel Rodríguez, recibió un disparo en la nuca durante un asalto a su casa ocurrido el 21 de mayo. En ese hecho, además, fue golpeado por los agresores y sufrió lesiones de gravedad que lo mantienen inmóvil e internado en una clínica en Buenos Aires. Vi un charco de sangre y estaba convencido de que me moría”, expresó la víctima ante el juez Roberto Montilla.

La audiencia se llevó a cabo con carácter exclusivo para registrar su testimonio, ante la posibilidad de que al momento del juicio no se encuentre en condiciones de declarar. La audiencia fue pedida por los fiscales de la UFI Delitos contra la Propiedad, Claudia Salica, Cristian Catalano y Miguel Gay. La familia de la víctima, a través de la defensora oficial Sandra Leveque, solicitó que no se difundan las imágenes de su rostro por su estado de salud, aunque sí se autorizó la reproducción del audio de sus palabras.

El juez Roberto Montilla escuchó con atención la declaración de la víctima. Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE.

“Esa noche, como casi todas las noches de la familia, nos acostamos a dormir sobre las 23 horas, mis hijas, mi esposa y yo. Un rato después, ya pasada la medianoche, escuché unos ruidos en el comedor. También escuché a Pipa, nuestra perra, que estaba inquieta”, relató Rodríguez en su testimonio.

“Me levanté de la cama, así como estaba, directamente en calzoncillo, para ver qué pasaba. En el momento en que salgo hacia el comedor de la casa, hay una puerta abierta de la casa. Cuando paso, veo unas siluetas de dos o tres personas que me empiezan a pegar en la cabeza”, recordó.

“En ese momento pensé que me golpeaban con un palo de madera, pero después entendí que fue un culatazo. Tengo la cabeza llena de puntos. Cuando caigo al piso, uno de ellos me dispara”, dijo.

Cristian Catalano, Miguel Gay y Sandra Leveque. Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE.

“En ese instante veo que sale mi mujer, a la que también empiezan a agredir. Al ratito una de mis hijas, gritando. Ahí ellos emprenden la retirada”, contó.

“En el acto me di cuenta de que estaba cuadripléjico porque sentía nada más que la cabeza y no sentía nada del resto del cuerpo. Desde el piso empecé a ver todo el charco de sangre que tenía alrededor, que era mucha sangre. Estaba convencido de que me moría en ese momento”, concluyó Rodríguez.

Según la investigación, seis personas fueron detenidas por el ataque. Se trata de Sebastián Andrés Aguirre, Braian Ezequiel Arredondo Espejo, Pablo Ezequiel Pérez, Enzo Alfredo Pérez Agüero, Franco Alfredo Monteleone y Braian Ezequiel Álvarez Cuello, alias “El Batería Baja”, el último de los sospechosos en ser aprehendido. Todos están alojados en el Servicio Penitenciario Provincial y enfrentan la acusación de homicidio criminis causa en grado de tentativa.

El defensor oficial Eduardo Oro, en representación de una parte de los detenidos por el caso. Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE.

Tres de ellas habrían ingresado a la vivienda, mientras que las otras esperaban en el exterior para facilitar la huida tras el robo, o sea, hacían de "campana". En el momento del hecho, Rodríguez fue abordado en su domicilio, golpeado y finalmente baleado.

En los primeros días después del ataque se temió por su vida, pero su estado de salud, aunque grave, evolucionó hasta permitirle prestar declaración desde una clínica privada Santa Catalina, situada en Pilar, Buenos Aires. Ese testimonio quedará incorporado al expediente para ser utilizado cuando el proceso avance a juicio oral y público.

