Supercopa: hora, TV y formaciones del PSG vs. Tottenham

Este miércoles 13 de agosto, el Stadio Friuli de Udine será el escenario de un enfrentamiento que promete emociones fuertes: Paris Saint-Germain y Tottenham se medirán en busca del primer trofeo oficial de la temporada, la Supercopa de Europa. Los franceses llegan tras consagrarse en la Champions League, mientras que los ingleses lo hacen como campeones de la Europa League.

El PSG vive un momento histórico. Luego de conquistar su primera UEFA Champions League bajo la dirección técnica de Luis Enrique, el conjunto parisino busca ahora extender su dominio a nivel europeo. Aunque cayeron en la final del Mundial de Clubes frente al Chelsea, el rendimiento del equipo fue sólido y dejó en claro que van por todo en este nuevo ciclo.

Publicidad

Un duelo imperdible por la Supercopa

En el mercado, el club francés ha mostrado ambición. Pese a la salida del defensor Milan Škriniar, PSG está cerca de reforzarse con Illya Zabarnyi, del Bournemouth, y el arquero Lucas Chevalier, del Lille. Este último podría ocupar el lugar de Gianluigi Donnarumma, quien suena como futuro refuerzo de la Premier League.

Tottenham, en tanto, atraviesa un proceso de renovación tras su coronación en la Europa League. Aunque rompieron una larga sequía de títulos, el club decidió prescindir de Ange Postecoglou y apostar por Thomas Frank, exentrenador de Brentford, para liderar un nuevo proyecto deportivo.

Publicidad

Con refuerzos como Kevin Danso, Luka Vusković, Mohammed Kudus, y el regreso de João Palhinha, los Spurs apuntalan un equipo competitivo. Sin embargo, las bajas también pesan: el ídolo surcoreano Son Heung-min partió rumbo a la MLS y James Maddison sufrió una recaída física que podría marginarlo por el resto del año.

Posibles formaciones

PSG: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Marquinhos, William Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Desiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

Publicidad

Tottenham: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cristian Romero, Micky Van de Ven, Djed Spence; Yves Bissouma, Joao Palhinha; Brennan Johnson, Pape Matar Sarr, Mohammed Kudus y Richarlison. DT: Thomas Frank.

Horario

16:00 horas.

Transmisión

Fox Sports, ESPN, Disney+.



