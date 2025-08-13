Cultura y Espectáculos > Homenaje patrio
San Juan conmemora a San Martín con concierto de marchas militares
POR REDACCIÓN
El próximo 17 de agosto, a las 21:00, el Auditorio Juan Victoria será escenario de un emotivo Concierto de Marchas Militares en honor al General José de San Martín, Padre de la Patria. El evento contará con la participación de la Banda Militar "El Tambolar" del RIM22, la Banda de Música "Francisco Colecchia" de la Policía de San Juan y el Instituto Nacional Sanmartiniano, además de la intervención artística "La Gesta Sanmartiniana", que recreará pasajes históricos de la vida del prócer.
La presentación, organizada con un bono contribución de $4.000, tendrá un fin solidario, ya que los fondos recaudados serán destinados a Cuvhoni (Centro Único de Viviendas Hogares de Niños). Las entradas pueden adquirirse en la boletería del Auditorio Juan Victoria, de lunes a sábados, de 10:30 a 18:00.
Esta velada busca conmemorar el legado de San Martín a través de la música y las tradiciones militares, en una propuesta que combina solemnidad, arte y patriotismo. Una oportunidad para revivir la historia en un marco musical de excelencia, al mismo tiempo que se contribuye a una causa social.
El director técnico de la Academia, Gustavo Costas, mostró una postura desafiante y llena de fe luego de la derrota por la mínima ante Peñarol en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, asegurando que la serie está más abierta que nunca y que la revancha en el Cilindro será clave para concretar "este sueño que está intacto".
Ariel García Furfaro, responsable de los laboratorios HLB Pharma Group SA y Ramallo SA, vinculados por la Justicia a la muerte de 96 pacientes por fentanilo de uso clínico, rompió el silencio y negó rotundamente la responsabilidad de sus empresas, planteando la teoría de un sabotaje y señalando directamente a un ex socio como el presunto autor.