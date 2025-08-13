El próximo 17 de agosto, a las 21:00, el Auditorio Juan Victoria será escenario de un emotivo Concierto de Marchas Militares en honor al General José de San Martín, Padre de la Patria. El evento contará con la participación de la Banda Militar "El Tambolar" del RIM22, la Banda de Música "Francisco Colecchia" de la Policía de San Juan y el Instituto Nacional Sanmartiniano, además de la intervención artística "La Gesta Sanmartiniana", que recreará pasajes históricos de la vida del prócer.

La presentación, organizada con un bono contribución de $4.000, tendrá un fin solidario, ya que los fondos recaudados serán destinados a Cuvhoni (Centro Único de Viviendas Hogares de Niños). Las entradas pueden adquirirse en la boletería del Auditorio Juan Victoria, de lunes a sábados, de 10:30 a 18:00.

Esta velada busca conmemorar el legado de San Martín a través de la música y las tradiciones militares, en una propuesta que combina solemnidad, arte y patriotismo. Una oportunidad para revivir la historia en un marco musical de excelencia, al mismo tiempo que se contribuye a una causa social.